В Австрії 2 листопада група озброєних терористів влаштували атаки на випадкових людей у центрі Відня. Поліція почала спецоперацію, а цивільним рекомендували не виходити на вулиці. Частина людей застрягли в центрі Відня на всю ніч.

Про те, що відбувалося в одну з найстрашніших ночей в історії Австрії, розповіло видання Kurier.

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Події ночі на 3 листопада

Міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер серед ночі виступив з терміновим зверненням до людей. Він закликав не покидати свої домівки, а тих, хто знайшов тимчасові укриття в центрі Відня, там і залишатися.

Усе через те, що австрійська поліція продовжує шукати ще щонайменше 1 нападника. Тож цивільним на вулицях міста перебувати вкрай небезпечно.

Людям, які застрягли в центрі столиці, допомогли місцеві кафе й готелі. У кафе люди ховалися ще під час нападів, а готелі приютили тих, хто застряг у центрі Відня.

У центральній частині столиці вели чергування понад 350 військових і поліцейських. Це лише ті, хто займався охороною різних об'єктів – без урахування залучених до пошуку нападників.

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Яким буде ранок 3 листопада

Карл Нехаммер також закликав мешканців Відня не покидати власних домівок і наступного ранку.

Разом з тим він закликав працівників шкіл у столиці не виходити на роботу, а інших людей – не вести своїх дітей на навчання.

Крім того, рада міністрів Австрії планує провести екстрене засідання о 9 ранку 3 листопада. На ньому заслухають звіти правоохоронців і представників влади.

Після цього, якщо дозволять обставини, відбудуться скорботні церемонії за загиблими внаслідок терористичної атаки.

Постраждалі й загиблі в теракті