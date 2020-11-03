Люди не могли вибратися з центру: як Австрія пережила страшну ніч після теракту
В Австрії 2 листопада група озброєних терористів влаштували атаки на випадкових людей у центрі Відня. Поліція почала спецоперацію, а цивільним рекомендували не виходити на вулиці. Частина людей застрягли в центрі Відня на всю ніч.
Про те, що відбувалося в одну з найстрашніших ночей в історії Австрії, розповіло видання Kurier.
До слова Теракт у центрі Відня: все, що наразі відомо – відео 18+
Події ночі на 3 листопада
Міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер серед ночі виступив з терміновим зверненням до людей. Він закликав не покидати свої домівки, а тих, хто знайшов тимчасові укриття в центрі Відня, там і залишатися.
Усе через те, що австрійська поліція продовжує шукати ще щонайменше 1 нападника. Тож цивільним на вулицях міста перебувати вкрай небезпечно.
Людям, які застрягли в центрі столиці, допомогли місцеві кафе й готелі. У кафе люди ховалися ще під час нападів, а готелі приютили тих, хто застряг у центрі Відня.
У центральній частині столиці вели чергування понад 350 військових і поліцейських. Це лише ті, хто займався охороною різних об'єктів – без урахування залучених до пошуку нападників.
Цікаво Поліція заховала людей, – очевидиця стрілянини у Відні розповіла, яка ситуація в місті
Яким буде ранок 3 листопада
Карл Нехаммер також закликав мешканців Відня не покидати власних домівок і наступного ранку.
Разом з тим він закликав працівників шкіл у столиці не виходити на роботу, а інших людей – не вести своїх дітей на навчання.
Крім того, рада міністрів Австрії планує провести екстрене засідання о 9 ранку 3 листопада. На ньому заслухають звіти правоохоронців і представників влади.
Після цього, якщо дозволять обставини, відбудуться скорботні церемонії за загиблими внаслідок терористичної атаки.
Постраждалі й загиблі в теракті
- Спершу була інформація про 1 загиблого й щонайменше 15 постраждалих внаслідок атаки. Серед поранених був поліцейський, що охороняв синагогу, з якої і розпочався теракт.
- Під час свого брифінгу міністр внутрішніх справ повідомив про "кількох загиблих", але точної кількості не назвав. З офіційних джерел відомо лише, що протягом ночі в лікарні померла поранена жінка.
Поділитися новиною