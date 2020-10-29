Чорний день у Франції триває: після терактів у Ніцці та інциденту з озброєним чоловіком в Авіньйоні, поліція затримала підозрілу людину в Ліоні. Затриманий мав з собою 30-сантиметровий ніж, яким розмахував посеред вулиці.

Інцидент трапився поблизу залізничної станції Перраш. Про це інформує Le Parisien.

Важливо У Франції оголосили максимальну терористичну загрозу

Чоловіка негайно затримали правоохоронці. Вони отримали повідомлення від очевидців про те, що підозрілий чоловік із великим ножем розгулює поблизу трамвайної зупинки. Про постраждалих поки не повідомляється.

Поліція схопила його на розі вулиць Віктора Гюго та Ремпарт-д'Ене у 2-му окрузі. Чоловіка взяли під варту.

За попередньою інформацією, зловмисник родом з Афганістану, є мігрантом з простроченим французьким тимчасовим дозволом на проживання. Він готувався скоїти напад.

Наразі триває розслідування, правоохоронці намагаються точно встановити особу нападника. Поки невідомо, чи пов'язаний інцидент з атакою в Ніцці.

Схід та південь Франції сколихнула серія терористичних атак: карта

Теракти 29 жовтня у Франції: коротко

Низка збройних нападів трапилась у різних французьких містах 29 жовтня.

Найбільш кривавий напад стався вранці у Ніцці. Там чоловік із ножем атакував людей у церкві Нотр-Дам. Жертвами атаки стали 3 людини, є багато поранених.

Згодом у місті Авіньйон чоловік із ножем намагався напасти на поліцейських. Він вигукував "Аллах акбар!" і погрожував співробітникам поліції. Його ліквідували.

Третій напад стався у Саудівській Аравії та був спрямованим на консульство Франції. Там напад теж скоїв озброєний ножем чоловік. У результаті постраждав лише охоронець дипустанови. А нападника затримала місцева поліція.

У зв’язку з цим у Франції ввели максимальний рівень терористичної загрози.

Детальніше про збройні напади у Франції 29 жовтня читайте за посиланням.