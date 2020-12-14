Страх й паніка: які теракти сколихнули світ у 2020 році
Напади у 2020 році ставалися у Африці, Азії та Європі. Жорстокі атаки залишали після себе загиблих та поранених, а також провокували емоційну реакцію світових лідерів.
"Ісламська держава" провела свій перший масштабний терористичний акт в Європі вперше з нападу на Париж у 2015 році. У 2020 ЗМІ розповідали про сотні загиблих та поранених, жахливі наслідки та міжнародні акції протесту, а 24 канал згадує найгучніші теракти.
Теракти в Європі: Ханау, Ніцца та Париж
Ханау
Поліція в Ханау, Німеччина / Фото Anadolu Agency
Серія терактів у Старому Світі відкрилася у Німеччині – в місті Ханау 19 лютого 2020 року. У двух кафе-кальянних вбили 9 людей. Вважається, що злочини були вчинені на підставі релігійної та національної ненависті. У кальян-бар увірвався чоловік та відкрив вогонь по присутнім. Відразу загинули троє.
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Нападник втік, але недалеко – до наступного кальян-бару, де він вбив ще п'ятьох. І остання жертва померла від поранень через кілька годин. Двоє жертв були громадянами Німеччині, двоє турків, болгарин та румун, боснієць. Остання жертва мала подвійне громадянство Афганістану та Німеччини.
Перед терактом виклав у YouTube відеопослання "до всіх американців". Але там не було жодних натяків на бажання скоїти насильницькі дії. 21 лютого міністр внутрішніх справ ФРН Хорст Зеехофер заявив, що "різанина в Ханау" – "терористичний акт, мотивований расизмом".
Ніцца та Париж
Квіти біля базиліки в Ніцці / Фото America Magazine
Майже наприкінці осені сталися теракти у Ніцці та Відні. Причому, Ніцца постраждала від терористів вже вдруге. Цього разу, трьох людей вбили у базиліці Нотр-Дам-де-Ніс 29-го жовтня. Нападник постійно "Аллах Акбар!" ("Бог Великий!") навіть після того, як його поранила та затримала поліція.
В результаті загинули дві жінки та чоловік. Третя жертва померла у барі, їй вдалося втікти з церкви з серйозними пораненнями. Спецівідділи поліції патрулювали вулицї навколо собору. Терористом ж виявився 21-річний Брахім Ауїссауї, який прибув на острів Лампедуза з Тунісу.
Після карантину на кораблі він був доставлений 8 жовтня у місто Барі. Там поліція оголосила, що він має за тиждень покинути територію Італії. За день до нападу на собор, Брахім прибув до Ніцци. Його родина у місті Сфакс повідомила, що 2,5 роки тому він повернувся до релігії після періоду зловживань алкоголем та наркотиками. У місті пройшла акція пам'яті, на якій співали "Марсельєзу" та місцевий гімн "Nissa la Bella". З іншого боку, лунали заклики "мусульмани – геть з Європи!".
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Сам Анзоров був вбитий поліцією під час затримання. Він потрапив до Франції ще дитиною у 2008 році, отримав статус біженця. В Чечні Анзорову організували поховання з почестями та називали героєм. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "єдина правильна реакція – засудження вбивства Паті".
Макрон під час прощання з вбитим вчителем у Парижі / Фото BBC
Під час поховання президент Франції Емануель Макрон пообіцяв продовжити боротьбу за свободу. Під час розслідування, служитель однієї мечеті та рідні Анзорова були затримані, а ще – чотири учня школи, де він викладав. Поліція підозрює їх у співпраці з терористом та передачі йому інформації. Батько одного з учнів разом з імамом виклали "фетву" із закликом до вбивства Паті.
ФетваУ ісламі рішення з будь-якого спірного питання, яке виноситься муфтієм чи факіхом – авторитетним релійнійним лідером. Воно засновано на принципах ісламу та його судовій практиці. Ініціювати може парламент (меджліс) або ісламські судді – каді. Фетва має відповідати нормам шаріату. Наприкінці завжди йде постанова, що робити у конкретній ситуації
Теракти у Відні: повернення "Ісламської Держави"
Ціллю "Ісламської держави" став Відень – столиця Австрії. Схема була доволі схожа: кілька одночасних нападів з наростаючою інтенсивністю в різних районах міста.
Ввечері 2 листопада 2020 року Фейзулай Куйтім, австрієць македонського та албанського походження, відкрив вогонь по людям, що сиділи на веранді кафе на вулицях Морцинплац, Зальцгрис, Фляйшмаркт, Бауернмаркт та Грабен. Всі напади сталися у межах одного елітного I Дистрикту та головної синагоги Штадттемпель. Це був останній вечір перед тим, як країна мала піти у локдаун через коронавірус.
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Рахуючи самого терориста, загинуло 5 осіб у різних точках району. Ще 23 людей постраждали, тринадцятьом знадобилася госпіталізація через вогнепальні поранення. Двоє турецьких громадян винесли декількох поранених, включаючи поліцейського, з місця подій. При цьому один з них отримав поранення в ногу.
9 хвилин тероруКуйтім був застрелений через 9 хвилин спецназом WEGA біля церкви Рупрехтскирхе. В нього знайшли фейковий пояс смертника, зброю та мачете. У квітні 2019 року його засудили до 22 місяців за гратами за спробу поїхати до Сирії та приєднатися до "ІДІЛ".
Втім, вже у грудні 2019 він вийшов на волю достроково через судову програму дял молоді. Втім, дерадикалізації не сталося. Через кілька днів після теракту, поліція затримала 14 людей у Австрії та Швейцарії, були обшукані 18 квартир та будинків. "ІДІЛ" взяли на себе відповідальність за теракт.
За межами Європи: найбільш криваві атаки року
Зазвичай найбільш криваві атаки стаються за межами Європи, в основному в Азії та на Близькому Сході, або у Африці. Так і у 2020 – 110 людей загинули у Нігерії. Фермери опинилися під перехресним вогнем біля поселення Кошебе, штат Борно. Багатьом перерізали горлянки. Фермери у пошуках роботи могли проїхати тисячі километрів.
Попередньо на них напало угруповування "Боко Харам". Безпеки на рисових полях майже немає, а повені знищили тисячі гектарів лісу. У іншій атаці біля поселення Губіо влітку того ж року загинула 81 людина. Прес-секретар президента Нігерії заявив, що працювати на цих полях було не можна, бо район "ще не був зачищений від "Боко Харам"".
Також напади цієї терористичної організації з десятками жертв фіксувалися у сусідніх Чаді та Нігері. Тим часом у Афганістані загинуло майже 200 людей під час атак смертників з "Талібану". Атаки сталися з березня по листопад 2020 року.
"Лідером" за числом забраних життів став напад дрону на мечеть у Ємені – 116 жертв, 148 поранених. Рух Хуситів "Ансар Алла" поцілив у військовий табір, коли там відбувалася молитва.
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