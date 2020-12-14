Напади у 2020 році ставалися у Африці, Азії та Європі. Жорстокі атаки залишали після себе загиблих та поранених, а також провокували емоційну реакцію світових лідерів.

"Ісламська держава" провела свій перший масштабний терористичний акт в Європі вперше з нападу на Париж у 2015 році. У 2020 ЗМІ розповідали про сотні загиблих та поранених, жахливі наслідки та міжнародні акції протесту, а 24 канал згадує найгучніші теракти.

Теракти в Європі: Ханау, Ніцца та Париж

Ханау

Поліція в Ханау, Німеччина / Фото Anadolu Agency

Серія терактів у Старому Світі відкрилася у Німеччині – в місті Ханау 19 лютого 2020 року. У двух кафе-кальянних вбили 9 людей. Вважається, що злочини були вчинені на підставі релігійної та національної ненависті. У кальян-бар увірвався чоловік та відкрив вогонь по присутнім. Відразу загинули троє.

Читайте ще Трейлери з трупами та епідемія наркотиків: як Мексика живе в полоні картелів

Нападник втік, але недалеко – до наступного кальян-бару, де він вбив ще п'ятьох. І остання жертва померла від поранень через кілька годин. Двоє жертв були громадянами Німеччині, двоє турків, болгарин та румун, боснієць. Остання жертва мала подвійне громадянство Афганістану та Німеччини.

Через кілька годин поліція повідомила, що нападник був знайдений мертвим у своїй квартирі поряд з тілом 72-річної жінки – його матері. Слідство дійшло висновку, що віг спочатку вбив її, а потім застрелився сам. Єдиним підозрюваним лишається 43-річний Тобіас Ратьєн. Він мав дозвіл на використання зброї для полювання. Попередньо, він розділяв ультраправі нацистькі погляди.

Перед терактом виклав у YouTube відеопослання "до всіх американців". Але там не було жодних натяків на бажання скоїти насильницькі дії. 21 лютого міністр внутрішніх справ ФРН Хорст Зеехофер заявив, що "різанина в Ханау" – "терористичний акт, мотивований расизмом".

Ніцца та Париж

Квіти біля базиліки в Ніцці / Фото America Magazine

Майже наприкінці осені сталися теракти у Ніцці та Відні. Причому, Ніцца постраждала від терористів вже вдруге. Цього разу, трьох людей вбили у базиліці Нотр-Дам-де-Ніс 29-го жовтня. Нападник постійно "Аллах Акбар!" ("Бог Великий!") навіть після того, як його поранила та затримала поліція.

В результаті загинули дві жінки та чоловік. Третя жертва померла у барі, їй вдалося втікти з церкви з серйозними пораненнями. Спецівідділи поліції патрулювали вулицї навколо собору. Терористом ж виявився 21-річний Брахім Ауїссауї, який прибув на острів Лампедуза з Тунісу.

Після карантину на кораблі він був доставлений 8 жовтня у місто Барі. Там поліція оголосила, що він має за тиждень покинути територію Італії. За день до нападу на собор, Брахім прибув до Ніцци. Його родина у місті Сфакс повідомила, що 2,5 роки тому він повернувся до релігії після періоду зловживань алкоголем та наркотиками. У місті пройшла акція пам'яті, на якій співали "Марсельєзу" та місцевий гімн "Nissa la Bella". З іншого боку, лунали заклики "мусульмани – геть з Європи!".

Трохи раніше у Парижі сталося резонансне вбивство – вчителя історії Самюеля Паті вбив та обезголовив чеченський чоловік Абдулах Анзоров, родом з Москви. Причиною слугували карикатури на пророка Мохамеда від Charlie Hebdo, які він демонстрував учням на своїх уроках. Паті загинув 16 жовтня, він 5 років був вчителем географії, історії та громадянського суспільства у коледжі Буа-д'Ольн.

Актуально Пекло Бейруту: сенсаційне розслідування та фатальна корупція

Сам Анзоров був вбитий поліцією під час затримання. Він потрапив до Франції ще дитиною у 2008 році, отримав статус біженця. В Чечні Анзорову організували поховання з почестями та називали героєм. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "єдина правильна реакція – засудження вбивства Паті".

Макрон під час прощання з вбитим вчителем у Парижі / Фото BBC

Під час поховання президент Франції Емануель Макрон пообіцяв продовжити боротьбу за свободу. Під час розслідування, служитель однієї мечеті та рідні Анзорова були затримані, а ще – чотири учня школи, де він викладав. Поліція підозрює їх у співпраці з терористом та передачі йому інформації. Батько одного з учнів разом з імамом виклали "фетву" із закликом до вбивства Паті.

Фетва У ісламі рішення з будь-якого спірного питання, яке виноситься муфтієм чи факіхом – авторитетним релійнійним лідером. Воно засновано на принципах ісламу та його судовій практиці. Ініціювати може парламент (меджліс) або ісламські судді – каді. Фетва має відповідати нормам шаріату. Наприкінці завжди йде постанова, що робити у конкретній ситуації

Теракти у Відні: повернення "Ісламської Держави"

Ціллю "Ісламської держави" став Відень – столиця Австрії. Схема була доволі схожа: кілька одночасних нападів з наростаючою інтенсивністю в різних районах міста.

Ввечері 2 листопада 2020 року Фейзулай Куйтім, австрієць македонського та албанського походження, відкрив вогонь по людям, що сиділи на веранді кафе на вулицях Морцинплац, Зальцгрис, Фляйшмаркт, Бауернмаркт та Грабен. Всі напади сталися у межах одного елітного I Дистрикту та головної синагоги Штадттемпель. Це був останній вечір перед тим, як країна мала піти у локдаун через коронавірус.

Більше про це тут Відень у страху: що відомо про брутальну атаку терористів у Австрії

Рахуючи самого терориста, загинуло 5 осіб у різних точках району. Ще 23 людей постраждали, тринадцятьом знадобилася госпіталізація через вогнепальні поранення. Двоє турецьких громадян винесли декількох поранених, включаючи поліцейського, з місця подій. При цьому один з них отримав поранення в ногу.

9 хвилин терору Куйтім був застрелений через 9 хвилин спецназом WEGA біля церкви Рупрехтскирхе. В нього знайшли фейковий пояс смертника, зброю та мачете. У квітні 2019 року його засудили до 22 місяців за гратами за спробу поїхати до Сирії та приєднатися до "ІДІЛ".

Втім, вже у грудні 2019 він вийшов на волю достроково через судову програму дял молоді. Втім, дерадикалізації не сталося. Через кілька днів після теракту, поліція затримала 14 людей у Австрії та Швейцарії, були обшукані 18 квартир та будинків. "ІДІЛ" взяли на себе відповідальність за теракт.

За межами Європи: найбільш криваві атаки року

Зазвичай найбільш криваві атаки стаються за межами Європи, в основному в Азії та на Близькому Сході, або у Африці. Так і у 2020 – 110 людей загинули у Нігерії. Фермери опинилися під перехресним вогнем біля поселення Кошебе, штат Борно. Багатьом перерізали горлянки. Фермери у пошуках роботи могли проїхати тисячі километрів.

Попередньо на них напало угруповування "Боко Харам". Безпеки на рисових полях майже немає, а повені знищили тисячі гектарів лісу. У іншій атаці біля поселення Губіо влітку того ж року загинула 81 людина. Прес-секретар президента Нігерії заявив, що працювати на цих полях було не можна, бо район "ще не був зачищений від "Боко Харам"".

Також напади цієї терористичної організації з десятками жертв фіксувалися у сусідніх Чаді та Нігері. Тим часом у Афганістані загинуло майже 200 людей під час атак смертників з "Талібану". Атаки сталися з березня по листопад 2020 року.

"Лідером" за числом забраних життів став напад дрону на мечеть у Ємені – 116 жертв, 148 поранених. Рух Хуситів "Ансар Алла" поцілив у військовий табір, коли там відбувалася молитва.