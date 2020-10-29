Президент України Володимир Зеленський скликає термінове засідання РНБО 29 жовтня. Під час зустрічі, ймовірно, обговоритимуть скандальне рішення КСУ щодо скасування е-декларування та реакції на нього.

Необхідні законопроєкти, які в подальшому запобігатимуть виникненню подібних кризових ситуацій, будуть напрацьовані й подані Зеленським до Верховної Ради як невідкладні. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Як у Зеленського відреагували на скандальне рішення КСУ

За словами президента, зараз необхідна негайна та жорстка оцінка рішень Конституційного суду. Він натякнув, що дії суддів стають дедалі небезпечнішими для українського суспільства.

Нищівні удари, які завдаються досягненням країни у сфері ефективної протидії корупції, не можуть залишатися поза увагою,

– заявив Зеленський.

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