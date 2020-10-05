Тернопіль та Канів у червоній зоні: які обмеження запровадили
Канів, що у Черкаській області, та Тернопіль потрапили до червоної зони карантину. Нові обмеження у містах почнуть діяти з 5 жовтня.
У містах вирішили посилити обмеження після оновлення карантинних зон. Про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у своєму телеграм-каналі.
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Які обмеження діятимуть у містах
- У містах заборонять роботу громадського транспорту.
- Призупинять роботу розважальних закладів. Наприклад, кінотеатрів, ресторанів, кафе, торговельно-розважальних центрів, спортзалів, фітнес-центрів тощо.
- Заборонять посадку пасажирів у приміський, міжміський, внутрішньообласний та міжобласний транспорт.
- Люди не зможуть відвідувати соцустанови. Однак дозволять роботу закладам, що екстрено надають соцпослуги. Працюватимуть центри обліку безхатьків, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги.
Яка ситуація з коронавірусом у цих регіонах
- На Тернопільщині від початку пандемії захворіли понад 11 тисяч людей. За добу 30 вересня коронавірус діагностували у 319 людей, серед них 100 хворих – жителі Тернополя.
- 30 вересня у Каневі COVID-19 виявили у 21 людей. Загалом на Черкащині зафіксували 4165 людей, з них 143 – за минулу добу.
Зони карантину / Інфографіка 24 каналу