Тернопіль долучився до українських міст, які відмовляються запроваджувати карантин вихідного дня. Відбувається це попри рішення Кабміну. Однак, певні карантинні обмеження в Тернополі все ж діятимуть.

Карантину вихідного дня в Тернополі не буде: що відомо

Про те, що в Тернополі не будуть запроваджувати додаткові обмеження у зв'язку із ініціативою уряду щодо карантину вихідного дня, розповів мер міста Сергій Надал. Як зауважив тернопільський міський голова під час брифінгу, перед ухваленням такого рішення він провів консультації з експертами.

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Ми мали розширену нараду з представниками бізнесу та лікарями. Зокрема, на думку медиків, обмеження не вплинуть на зменшення кількості хворих. По-друге, такі обмеження знищать просто економіку міста,

– зазначив Надал.

Він пояснив, що більшість суб'єктів просто перестануть працювати, бо на вихідних вони мають чи не найбільший прибуток. І у результаті частина тернополян втратить роботу, а місто – надходження та не зможе забезпечувати потреби тернополян.

Мер Тернополя підкреслив, що в місті вже діють рішення сесії міської ради та Комісії з надзвичайних ситуацій. Вони чітко окреслюють необхідні карантинні обмеження.

Про які обмеження мовиться

перевезення пасажирів у громадському транспорті має відбуватись у межах сидячих місць,

розважальні заклади та ресторани повинні зачинатися щонайбільше о 22.00

Крім того, Надал звернувся до підприємців із проханням якомога ретельніше дотримуватися карантинних норм: маскового режиму, дотримання дистанції та користування антисептиками. А правоохоронців попросив посилено перевіряти дотримання підприємцями цих обмежень, а не штрафувати їх за те, що вони працюють.

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Карантин вихідного дня в Україні: що варто знати

Карантин вихідного дня в Україні почне діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.

Працювати будуть тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.

Крім того, в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.

Українські підприємці протестують проти нових обмежень. Вони побоюються, що він знищить їхній бізнес.

Водночас про те, що не дотримуватимуться карантину вихідного дня, заявили у кількох великих містах України. Також в Україні відбулися відповідні протести.



Обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу