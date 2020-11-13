Тернопіль також скасував карантин вихідного дня
Тернопіль долучився до українських міст, які відмовляються запроваджувати карантин вихідного дня. Відбувається це попри рішення Кабміну. Однак, певні карантинні обмеження в Тернополі все ж діятимуть.
Карантину вихідного дня в Тернополі не буде: що відомо
Про те, що в Тернополі не будуть запроваджувати додаткові обмеження у зв'язку із ініціативою уряду щодо карантину вихідного дня, розповів мер міста Сергій Надал. Як зауважив тернопільський міський голова під час брифінгу, перед ухваленням такого рішення він провів консультації з експертами.
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Ми мали розширену нараду з представниками бізнесу та лікарями. Зокрема, на думку медиків, обмеження не вплинуть на зменшення кількості хворих. По-друге, такі обмеження знищать просто економіку міста,
– зазначив Надал.
Він пояснив, що більшість суб'єктів просто перестануть працювати, бо на вихідних вони мають чи не найбільший прибуток. І у результаті частина тернополян втратить роботу, а місто – надходження та не зможе забезпечувати потреби тернополян.
Мер Тернополя підкреслив, що в місті вже діють рішення сесії міської ради та Комісії з надзвичайних ситуацій. Вони чітко окреслюють необхідні карантинні обмеження.
Про які обмеження мовиться
- перевезення пасажирів у громадському транспорті має відбуватись у межах сидячих місць,
- розважальні заклади та ресторани повинні зачинатися щонайбільше о 22.00
Крім того, Надал звернувся до підприємців із проханням якомога ретельніше дотримуватися карантинних норм: маскового режиму, дотримання дистанції та користування антисептиками. А правоохоронців попросив посилено перевіряти дотримання підприємцями цих обмежень, а не штрафувати їх за те, що вони працюють.
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Карантин вихідного дня в Україні: що варто знати
- Карантин вихідного дня в Україні почне діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.
- Працювати будуть тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.
- Крім того, в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.
- Українські підприємці протестують проти нових обмежень. Вони побоюються, що він знищить їхній бізнес.
- Водночас про те, що не дотримуватимуться карантину вихідного дня, заявили у кількох великих містах України. Також в Україні відбулися відповідні протести.
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