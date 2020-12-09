Поблизу села Золота Слобода, що на Тернопільщині, 9 грудня впав легкомоторний літак. Неподалік виявили тіло людини.

За попередньою інформацією, жертвою став пілот біплана, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Приблизно о 17:00 місцеві мешканці побачили у полі, як падає літак. Вони одразу повідомили про це правоохоронців.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, виявила літак з розбитою кабіною та відірваним мотором, про це повідомили у МВС.



На Тернопільщині впав легкомоторний літак / Фото ДСНС



Аварія біля села Золота Слобода на Тернопільщині / Фото ДСНС

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини падіння легкомоторного літака. На місці інциденту працюють співробітники ДСНС, залучена спецтехніка.