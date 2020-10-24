На Тернопільщині загинули 3 людей: ймовірна причина смерті
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На Тернопільщині 23 жовтня знайшли мертвими 3 людей. Ймовірна причина загибелі – отруєння чадним газом.
Трагедія трапилася у приватному будинку в селі Байківці Тернопільської області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
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Ознак пожежі в будинку із загиблими не було, тому підрозділи ДСНС не залучали до роботи.
Останні випадки отруєння чадним газом в Україні
- У Львові 3 людей отруїлися чадним газом у квартирі неподалік центру міста. Внаслідок цього на місці події загинула 18-річна дівчина, інших двох людей госпіталізували у лікарню.
- У селі Копачівка, що на Хмельниччині чадним газом отруїлася сім’я з 5 людей. Постраждали діти віком 11, 15 та 16 років. Їхній стан, на щастя, був задовільний.
- 21 жовтня в будинку у Вінницькій області виявили тіла 4 людей. Троє були мертві, а одна людина непритомна. Серед загиблих двоє дітей. Ймовірна причина смерті – отруєння природним газом.
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