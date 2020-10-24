На Тернопільщині 23 жовтня знайшли мертвими 3 людей. Ймовірна причина загибелі – отруєння чадним газом.

Трагедія трапилася у приватному будинку в селі Байківці Тернопільської області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Ознак пожежі в будинку із загиблими не було, тому підрозділи ДСНС не залучали до роботи.

Останні випадки отруєння чадним газом в Україні

У Львові 3 людей отруїлися чадним газом у квартирі неподалік центру міста. Внаслідок цього на місці події загинула 18-річна дівчина, інших двох людей госпіталізували у лікарню.

У селі Копачівка, що на Хмельниччині чадним газом отруїлася сім’я з 5 людей. Постраждали діти віком 11, 15 та 16 років. Їхній стан, на щастя, був задовільний.

21 жовтня в будинку у Вінницькій області виявили тіла 4 людей. Троє були мертві, а одна людина непритомна. Серед загиблих двоє дітей. Ймовірна причина смерті – отруєння природним газом.

Зверніть увагу! Щоб запобігти надзвичайним ситуаціями в опалювальний сезон слід очищати димоходи й печі від сажі. Крім того, біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі потрібно прибити металевий лист. У жодному разі не використовуйте для обігріву приміщення несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади.



Інструкція, як вберегтися від вибуху газу вдома / Інфографіка 24 канал