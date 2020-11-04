Після побиття 4-річний хлопчик опинився у лікарні із численними травмами. Чоловіка, який в такий спосіб намагався вгамувати дитину, затримали 4 листопада на Тернопільщині.

Про жорстоке побиття дитини повідомили у поліції Тернопільської області. Родина, у якій зростає хлопчик, знаходиться на обліку в службі у справах дітей як неблагонадійна та малозабезпечена.

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Вітчим має власну доньку від першого шлюбу та спільну дитину із мамою постраждалого.

Що відомо про побиття дитини на Тернопільщині

До поліції із заявою про злочин звернулася мати хлопчика. Вона розповіла правоохоронцям про те, що її чоловік намагався силою заспокоїти пасинка, який його не слухався.

За даними слідчих, чоловік кілька разів ударив дитину по голові та тілу, а після цього взяв його на руки та кинув на підлогу. Жінка намагалася врятувати хлопчика, але зловмисник її не підпускав. Зрештою, їй вдалося вихопити сина та втекти до сусідів.



Мати не змогла захистити хлопчика / Фото пресслужби поліції Тернопільщини

Ушкодження середньої тяжкості

Постраждалого із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, закритим переламом ноги та саднами на тілі, обличчі та кінцівках госпіталізували до лікарні. Медики стверджують, що загрози для його життя немає.



Хлопчик зазнав серйозних ушкоджень / Фото пресслужби поліції Тернопільщини

Виправні роботи, колонія або тюрма

Затриманому вже оголосили підозру за статтею про нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Якщо його визнають винним, чоловікові загрожує покарання у вигляді до 2 років виправних робіт. Крім того, судді можуть на 3 роки обмежити йому волю або відправити за ґрати на той самий термін.