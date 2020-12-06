Жителька села Старий Олексинець на Тернопільщині стала блогеркою. На своєму ютуб-каналі вона викладає відео про звичайний сільський побут, секрети кулінарії та догляд за козами.

Відеоблогерка Любов Кобилянська наразі доглядає 13 кіз. Детальніше про це читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Як з'явилась ідея блогу

Знімати та публікувати відео в мережу жінка почала приблизно рік тому. Це їй порадили діти. Тепер, коли працює по господарству, з телефоном не розлучається.

Все знімаю. Люди от питали, чому в тебе дрова лежать на подвір'ї — що з ними робиш. На зиму я їх накриваю, просто ми на рік наперед дрова заготовлюємо, щоб було добре палити в хаті, бо в нас газу нема,

– розповіла Кобилянська.

Хто стає героями відео

Та найчастішими героями відео стають її улюбленці — кози. Блогерка розповіла історію кожної тварини.



Кози пані Люби / Фото "Суспільне"

Вона зазначила, що вони з'явились в неї 5 років тому. Всі кози мають імена:

першу, яку подарувала сестра, назвала Аська;

також є коза із прізвиськом Крива.

Відео мають сотні переглядів

У своїх влогах жінка ділиться і власними рецептами. З козячого молока господиня робить сир, сметану і масло. Деякі відео набирають сотні переглядів.

За рік блогерства у пані Люби з'явилося вже приблизно 14 тисяч підписників. Вона ствердила, що за цей час отримала не лише тисячі підписників, а й багато друзів всією Україною і навіть за кордоном.



На Тернопільщині блогерка знімає влоги про сільське життя / Фото "Суспільне"

Любов Кобилянська щиро вірить, що її рідне село стане осередком зеленого туризму. І не виключено, що і завдяки її відеороликам.

Блогерка знімає відео про сільське життя: дивіться відео 24 каналу