Поблизу селища Старе Місто Підгаєцького району Тернопільської області 5 листопада знайшли 90 вибухонебезпечних предметів. Тепер їх знешкоджуватимуть.

Небезпечну знахідку виявили у лісі урочища "Буда" під час планового відпрацювання території, повідомляють у МВС України.

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Коли піротехніки проводили пошуки, вони знайшли чималу кількість небезпечних предметів.

Місцеві мешканці не страждатимуть

Зазвичай вибухотехніки оцінюють кожну знахідку на предмет необхідності її контрольованого знищення на місці, або вивезення на спеціальний полігон.

Як стверджують правоохоронці, від найближчих будинків до місця знахідок – 2,5 кілометри.

Тож, навіть якщо рятувальники вирішать не ризикувати та підірвати знахідки на місці, жителі села можуть навіть не почути вибухів.

Як повідомляють у ДСНС Тернопільської області, на місці події працюють 6 бійців особового складу та 2 одиниці техніки.