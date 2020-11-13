Тернопільський бізнесмен Тарас Ковальчук вирішив обійти карантинні обмеження, які ввів уряд щодо закладів громадського харчування. Він скористався досвідом інших країн.

Коли бізнесмен зрозумів, що влада не прислухається до бізнесу, то вирішив відстояти свої інтереси. Про це Тарас Ковальчук повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

Актуально Які міста відмовляються виконувати карантин вихідного дня: список

Новий механізм роботи

За його словами, вже почали шукати юридичний механізм, як можна продовжити працювати в нових умовах.

Почали дивитися на досвід інших країн. Запала в око Польща (найрелігійніша країна Європи) і фітнес-центр, який став церквою. Почали вивчати, виявилося? церкви не треба, треба просто релігійну організацію,

– мовиться у публікації.

"Братство лисих"

Тому бізнесмен разом з 10 однодумцями створили так зване "Братство Лисих". Тепер:

його хостел працюватиме вихідними у форматі монастиря;

ресторан — трапезної;

а клуб — храму.

Нагадаємо! Карантин вихідного дня в Україні почне діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.

Кожен має право на свободу світогляду

Ресторатор додав, що за статтею 35 Конституції України: "Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи та ритуальні обряди, вести релігійну діяльність".

Карантин вихідного дня в Україні: обурення рестораторів

Представники бізнесу обурилися ініціативою Кабміну щодо запровадження карантину вихідного дня.

У великих містах України почалися масові протести. Так звані "каструльні акції" пройшли по всій країні, зокрема в Києві, Львові, Одесі, Харкові, Сумах і Дніпрі.

Керівник з політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта запевнив, що підприємці зазнають великих збитків через такі обмеження.

Які в Україні карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу