В рамках програми "Велике будівництво" Тернопільщина отримує десятки об'єктів соціальної інфраструктури.

Про те, як проходять роботи на різних об'єктах регіону, в Facebook розповів Юрій Голик.

Так, за його відомостями, дорожники активно працюють над поліпшенням стану траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Ремонт об'їзної дороги міста Кременець і на 271-283 кілометрах траси вже завершений; тривають роботи з укладання нового асфальтового покриття на ділянці близько Чорткова.

Завдяки програмі в регіоні також створюється новітня освітня і спортивна інфраструктура. У селі Трибухівці реконструюють середню школу, в місті Теребовля – дитячий садок. У Чорткові робочі створили висококласний спортивний майданчик для студентів медичного коледжу, а в Кременці – спортивне ядро ​​школи-інтернату.

В рамках Національної програми "Велике будівництво", ініціатором якої виступив Президент Зеленський, проходить будівництво, ремонт і реконструкція об'єктів соціальної інфраструктури у всіх регіонах України. Роботи стартували 1 березня.

Раніше стало відомо, що 76% українців помітили поліпшення якості доріг внаслідок робіт, проведених протягом цього року.