Міністерство внутрішніх справ України попередило водіїв, що вводить обмеження руху транспорту у двох західних областях – Тернопільській та Рівненській. Все через негоду, яка насовується на нашу країну.

Правоохоронці вирішили, що 10 грудня з 11:00 на автодорогах державного значення областей введуть обмеження на рух вантажного автотранспорту та автобусів. Про це пишуть на фейсбук-сторінці МВС.

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Такі міри змушені запровадити у зв'язку з несприятливими погодними умовами, йдеться у повідомленні.

Склалась важка ситуація по забезпеченню проїзду автотранспорту на автодорогах державного значення цих областей.

Обмеження вводиться з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів.

Синоптики також попереджають про негоду в Україні. 10 грудня в деяких областях прогнозують сильний вітер та ожеледицю.