Авто плавали у воді, а люди ходили босоніж: сильна злива у Тернополі – фото, відео
У Тернополі пройшла сильна злива, наслідки якої досі ліквідовують. Дощова повінь тривала приблизно 2 годин. Під час неї випало 46% місячної норми опадів.
Сильна злива призвела до підтоплення окремих низинних вулиць міста та транспортного колапсу. Про це повідомили журналісти 24 каналу.
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Опади були настільки сильними, що автомобілі не їхали, а плавали у воді, а люди ходили босоніж.
В період дощового колапсу комунальні та підрядні організації працювали в посиленому режимі. Завдяки тому, що на колекторі у парку імені Тараса Шевченка були підняті плити, значний обсяг води зійшов,
– зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.
Для порівняння: населення міста складає приблизно 200 тисяч людей. На одного мешканця випало 5000 літрів опадів. Це – майже 1 мільярд води за 2 години.
Потужна злива у Тернополі / Колаж 20 хвилин
Наслідки потужної зливи
- Сильна злива підтопила 6 вулиць.
- У воді опинились 1 квартира і 2 приватні присадибні ділянки.
- Також постраждали крамниці, які розташувались на цокольних поверхах, і підвали.
- Рятувальникам ДСНС довелось витягати з води приблизно 20 авто.
Герой міста
На допомогу рятувальникам стали деякі жителі міста. Тернополянин Антон Марчевський під час зливи сам прочистив зливову каналізацію, стоячи по коліна у воді. Якби чоловік цього не зробив, дорога була б затоплена до ранку.
Як тернополянин рятував місто від потужної зливи: дивіться відео з соцмереж
Негода у Тернополі / Фото ОВІД
Тернопіль тонув у воді / Фото ОВІД
Злива у Тернополі / Фото ОВІД