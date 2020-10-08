У Тернополі пройшла сильна злива, наслідки якої досі ліквідовують. Дощова повінь тривала приблизно 2 годин. Під час неї випало 46% місячної норми опадів.

Сильна злива призвела до підтоплення окремих низинних вулиць міста та транспортного колапсу. Про це повідомили журналісти 24 каналу.

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Опади були настільки сильними, що автомобілі не їхали, а плавали у воді, а люди ходили босоніж.

В період дощового колапсу комунальні та підрядні організації працювали в посиленому режимі. Завдяки тому, що на колекторі у парку імені Тараса Шевченка були підняті плити, значний обсяг води зійшов,

– зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Для порівняння: населення міста складає приблизно 200 тисяч людей. На одного мешканця випало 5000 літрів опадів. Це – майже 1 мільярд води за 2 години.



Потужна злива у Тернополі / Колаж 20 хвилин

Наслідки потужної зливи

Сильна злива підтопила 6 вулиць.

У воді опинились 1 квартира і 2 приватні присадибні ділянки.

Також постраждали крамниці, які розташувались на цокольних поверхах, і підвали.

Рятувальникам ДСНС довелось витягати з води приблизно 20 авто.

Герой міста

На допомогу рятувальникам стали деякі жителі міста. Тернополянин Антон Марчевський під час зливи сам прочистив зливову каналізацію, стоячи по коліна у воді. Якби чоловік цього не зробив, дорога була б затоплена до ранку.

Як тернополянин рятував місто від потужної зливи: дивіться відео з соцмереж



Негода у Тернополі / Фото ОВІД



Тернопіль тонув у воді / Фото ОВІД