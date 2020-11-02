У Відні триває спецоперація поліції з пошуку та ліквідації терористів, що вчинили низку нападів у центральній частині міста. Нападники вбили щонайменше 7 людей та поранили багатьох людей. Камера відеоспостереження на одній із вулиць австрійської столиці заіксувала жорстоку розправу терориста з місцевим мешканцем.

На кадрах видно, як чоловік в білому зі зброєю біжить вулицею та починає стріляти. Жінка, що саме йшла вулицею кидається навтьоки. Водночас ще один перехожий завмирає та намагається втулитися у віконний отвір вітрини, аби не потрапити під кулі. Відео оприлюднили у соцмережах, передає 24 канал.

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Це його не рятує: терорист стріляє по чоловікові та біжить вулицею, ймовірно, намагаючись наздогнати ще й жінку. За якийсь час він повертається та ще раз вистрілює з пістолета у пораненого перехожого. Той спершу ворушиться, а потім завмирає.

Відео закінчується на тому, що правоохоронці знаходять підстреленого чоловіка. Чи живий він – невідомо.

Увага! Відео відео містить сцени насильства!

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