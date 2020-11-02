Розстріл терористом жителя Відня потрапив на камери відеоспостереження: жорстокі кадри 18+
У Відні триває спецоперація поліції з пошуку та ліквідації терористів, що вчинили низку нападів у центральній частині міста. Нападники вбили щонайменше 7 людей та поранили багатьох людей. Камера відеоспостереження на одній із вулиць австрійської столиці заіксувала жорстоку розправу терориста з місцевим мешканцем.
На кадрах видно, як чоловік в білому зі зброєю біжить вулицею та починає стріляти. Жінка, що саме йшла вулицею кидається навтьоки. Водночас ще один перехожий завмирає та намагається втулитися у віконний отвір вітрини, аби не потрапити під кулі. Відео оприлюднили у соцмережах, передає 24 канал.
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Це його не рятує: терорист стріляє по чоловікові та біжить вулицею, ймовірно, намагаючись наздогнати ще й жінку. За якийсь час він повертається та ще раз вистрілює з пістолета у пораненого перехожого. Той спершу ворушиться, а потім завмирає.
Відео закінчується на тому, що правоохоронці знаходять підстреленого чоловіка. Чи живий він – невідомо.
Увага! Відео відео містить сцени насильства!
Терорист розстріляв чоловіка у Відні: відео 18+
Той же розстріл чоловіка з іншого ракурсу: відео 18+
Що відомо про теракт у Відні: коротко про головне
- Про стрілянину в історичному центрі австрійської столиці стало відомо ввечері 2 листопада.
- ЗМІ відразу повідомили про 7 жертв збройного нападу та ще багатьох постраждалих. Водночас поліція поки підтвердила загибель 1 людини та ліквідацію 1 терориста. Також вони звітують про кількох поранених, не називаючи точну цифру. Серед поранених є поліцейський.
- За попередніми даними, нападників декілька. Одного із них нібито ліквідували, інших поки розшукують.
- Один зі зловмисників нібито захопив заручників у японському ресторані Akakiko.
- У різних місцях Відня чути звуки пострілів, до пошуків терористів залучена авіацію.
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