У місті Могадішо (столиця Сомалі) терорист-смертник підірвав бомбу у кафе "Gelato Divino". Жертвами трагедіїї стали 6 людей.

Теракт стався через декілька годин після завершення візиту виконувача обов'язків міністра оборони США Крістофера Міллера. Про це повідомляє CGTN.

Зауважте В Ірані жорстоко вбили "батька ядерної програми"

Офіційний представник міністерства інформації Сомалі Ісмаїл Мухтар Омар підтвердив загибель людей.

Терорист-смертник підірвав себе у кафе. Шестеро людей загинули, ще вісім отримали поранення,

– розповів Омар.

Деталі трагедії