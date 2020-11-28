Терорист-смертник підірвався у кафе в Сомалі: вже загинули 6 людей
У місті Могадішо (столиця Сомалі) терорист-смертник підірвав бомбу у кафе "Gelato Divino". Жертвами трагедіїї стали 6 людей.
Теракт стався через декілька годин після завершення візиту виконувача обов'язків міністра оборони США Крістофера Міллера. Про це повідомляє CGTN.
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Офіційний представник міністерства інформації Сомалі Ісмаїл Мухтар Омар підтвердив загибель людей.
Терорист-смертник підірвав себе у кафе. Шестеро людей загинули, ще вісім отримали поранення,
– розповів Омар.
Деталі трагедії
- Кількість загиблих, на жаль, може зрости, адже деякі поранені перебувають у критичному стані.
- Кафе "Gelato Divino" розташоване у центрі столиці Сомалі, поблизу від міжнародного аеропорту.
- Деталі трагедії наразі встановлюють.
- Це вже 2 теракт у Могадішо за останні 2 тижні.
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