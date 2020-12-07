У чеченському селищі Шалажи 6 грудня відбувся похорон 18-річного Абдулаха Анзорова. Його обвинувачують у жорстокому вбивстві вчителя історії у Франції. Останній нібито показував учням карикатури на пророка Мухаммеда.

Похорон терориста Анзорова: деталі

За даними деяких ЗМІ, Шалажи – рідне селище Анзорова. Хоча інші видання стверджують, що він народився у Москві, натомість його родичі – звідси. Відомо, що родині Анзорових вдалося емігрувати до Франції, коли Абдулах був ще маленьким. Там вони домоглися через суд статусу політичних біженців. Про це повідомляє 24 канал з посиланням російські інформаційні ресурси.

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Тіло терориста родичі перевезли через Туреччину. За словами місцевих жителів, після прибуття небіжчика село закрили нібито на карантин. Зокрема, тут встановили блокпости та його посилено патрулювали правоохоронці.

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Таким чином місцева влада мала намір завадити всім охочим потрапити на похорон, а пропускали лише тих, хто живе в Шалажи. З цією метою на околицях для охорони порядку виставили 65 співробітників поліції. У підсумку в сусідніх селах утворилися затори.

Також представники російських силових відомств забороняли знімати похорон. Військові ходили серед натовпу та перевіряли. А якщо бачили, що хтось знімає, одразу відбирали телефон.

Судячи з опублікованих у мережі кадрів, на похорон прийшло багато людей. За інформацією телеграм-каналу Baza, жалобну процесію відвідали приблизно 200 людей. Це були здебільшого родичі та близькі родини Анзорових.

Згідно з національною традицією, вигукуючи молитву, вони супроводжували тіло. Водночас мертвого Анзорова помістили на ноші та обгорнули в зелене.

Відео жалобної процесії з тілом терориста Анзорова в Чечні

Зауважимо, що Франція видає тіла терористів родичам і дозволяє їх поховати, зокрема на батьківщині. Також їх ховають на кладовищах французьких міст, де вони жили або їх убили. Якщо ж у злочинця немає родичів, його ховають коштом держави.

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Відео похорону терориста Анзорова в Чечні

Жорстоке вбивство вчителя у Франції: коротко