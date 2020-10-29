У Ніцці зі стрільбою спіймали терориста: відео затримання
У французькій Ніцці 29 жовтня невідомий чоловік з ножем напав на людей у церкві. Він вбив трьох прихожан, одному з яких відрізав голову. Після нападу поліція поранила чоловіка, а згодом і затримала його.
Про затримання озброєного нападника першим повідомив мер Ніцци Крістіан Естрозі у своєму твіттері.
Важливо Чоловік з ножем напав на людей у церкві в Ніцці: обезголовив чоловіка та жінку, багато поранених
Я на місці – разом з поліцією, яка затримала нападника. Я підтверджую, що все вказує на теракт у базиліці Нотр-даму,
– заявив мер Ніцци.
Відео з моментом затримання нападника зміг зняти хтось з сусіднього будинку й опублікував його в мережі Інтернет.
На опублікованих кадрах помітно, що нападник не збирався здаватися. Він стояв обличчям до обличчя з озброєним пістолетом правоохоронцем.
Навіть коли працівник поліції здійснив попереджувальний постріл у повітря, нападник продовжив йти в його бік. Тоді ззаду підбігли інші правоохоронці й затримали чоловіка. В який саме момент він отримав поранення – невідомо.
Затримання терориста у Франції: дивіться відео
Коротко про напад у Франції:
- Зранку 29 жовтня невідомий чоловік з ножем прийшов у базиліку в Ніцці й напав на людей, що молилися. Просто в церкві він убив жінку й обезголовив чоловіка.
- Також була й третя жертва нападу – про неї повідомив мер міста. Втім наразі нічого про неї невідомо.
- Мер Ніцци Крістіан Естрозі заявив, що цей напад – терористичний акт. Він пов'язав його з "ісламським фашизмом".
- Якими були справжні мотиви нападника й хто він насправді, наразі інформації немає.