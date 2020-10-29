У французькій Ніцці 29 жовтня невідомий чоловік з ножем напав на людей у церкві. Він вбив трьох прихожан, одному з яких відрізав голову. Після нападу поліція поранила чоловіка, а згодом і затримала його.

Про затримання озброєного нападника першим повідомив мер Ніцци Крістіан Естрозі у своєму твіттері.

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Я на місці – разом з поліцією, яка затримала нападника. Я підтверджую, що все вказує на теракт у базиліці Нотр-даму,

– заявив мер Ніцци.

Відео з моментом затримання нападника зміг зняти хтось з сусіднього будинку й опублікував його в мережі Інтернет.

На опублікованих кадрах помітно, що нападник не збирався здаватися. Він стояв обличчям до обличчя з озброєним пістолетом правоохоронцем.

Навіть коли працівник поліції здійснив попереджувальний постріл у повітря, нападник продовжив йти в його бік. Тоді ззаду підбігли інші правоохоронці й затримали чоловіка. В який саме момент він отримав поранення – невідомо.

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Коротко про напад у Франції: