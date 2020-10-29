Туреччина висловила свою підтримку Франції, яка за один день пережила дві терористичні атаки й підготовку до третьої. Це попри те, що дві держави нині перебувають у стані конфлікту через розбіжності в питаннях релігії.

Ми рішуче засуджуємо напад, здійснений сьогодні в церкві Нотр-Дам де Ніцца у Ніцці, Франція, мовиться в офіційному пресрелізі МЗС Туреччини.

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Ми висловлюємо свої співчуття родичам тих, хто загинув внаслідок нападу, і бажаємо потерпілому якнайшвидшого одужання. Жодна причина не може виправдати вбивства людини чи насильство,

– заявили турецькі дипломати.

Там наголосили, що ті, хто планують жорстокі напади й убивства у священних місцях, не мають жодних релігійних, людяних чи моральних цінностей.

"Як країна, що бореться з тероризмом і втрачає своїх громадян через тероризм, ми наголошуємо, що ми солідарні з французами, особливо жителями Ніцци, проти тероризму й насильства", – заявили в МЗС Туреччини.

Також свою підтримку Франції висловив і прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин. Ще напередодні він засуджував владу Франції у своєму твіттері, а нині там же висловив співчуття французькою і назвав напад у базиліці огидним.

Тероризм не має релігії, мови чи кольору. Ми будемо рішуче й солідарно боротися проти всіх видів тероризму та екстремізму,

– заявив Ібрагім Калин.

Le terrorisme n’a pas de religion, de langue ou de couleur. Nous lutterons avec résolution et dans la solidarité contre toute sorte de terrorisme et d’extrémisme. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 29, 2020

Коротко про напади у Франції:

Загалом протягом одного лише дня 29 жовтня у самій Франції трапилися одразу два напади, ще один на посольство держави в Саудівській Аравії, а також у Ліоні поліція запобігла ще одному нападу.

Найбільш жорстоким був напад у Ніцці, де озброєний ножем зловмисник зарізав трьох людей. Одному з них він відрізав голову. Мер міста побачив у цьому нападі "ісламський фашизм".

Через низку нападів місцева поліція оголосила максимальну терористичну загрозу. Президент Еммануель Макрон скликає раду національної оборони.