Попри конфлікт між державами, Туреччина підтримала Францію у важкий час
Туреччина висловила свою підтримку Франції, яка за один день пережила дві терористичні атаки й підготовку до третьої. Це попри те, що дві держави нині перебувають у стані конфлікту через розбіжності в питаннях релігії.
Ми рішуче засуджуємо напад, здійснений сьогодні в церкві Нотр-Дам де Ніцца у Ніцці, Франція, мовиться в офіційному пресрелізі МЗС Туреччини.
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Ми висловлюємо свої співчуття родичам тих, хто загинув внаслідок нападу, і бажаємо потерпілому якнайшвидшого одужання. Жодна причина не може виправдати вбивства людини чи насильство,
– заявили турецькі дипломати.
Там наголосили, що ті, хто планують жорстокі напади й убивства у священних місцях, не мають жодних релігійних, людяних чи моральних цінностей.
"Як країна, що бореться з тероризмом і втрачає своїх громадян через тероризм, ми наголошуємо, що ми солідарні з французами, особливо жителями Ніцци, проти тероризму й насильства", – заявили в МЗС Туреччини.
Також свою підтримку Франції висловив і прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин. Ще напередодні він засуджував владу Франції у своєму твіттері, а нині там же висловив співчуття французькою і назвав напад у базиліці огидним.
Тероризм не має релігії, мови чи кольору. Ми будемо рішуче й солідарно боротися проти всіх видів тероризму та екстремізму,
– заявив Ібрагім Калин.
Коротко про напади у Франції:
- Загалом протягом одного лише дня 29 жовтня у самій Франції трапилися одразу два напади, ще один на посольство держави в Саудівській Аравії, а також у Ліоні поліція запобігла ще одному нападу.
- Найбільш жорстоким був напад у Ніцці, де озброєний ножем зловмисник зарізав трьох людей. Одному з них він відрізав голову. Мер міста побачив у цьому нападі "ісламський фашизм".
- Через низку нападів місцева поліція оголосила максимальну терористичну загрозу. Президент Еммануель Макрон скликає раду національної оборони.
Чому це важливо?
Після того, як у Франції учень-мусульманин убив вчителя, між Францією і Туреччиною почався конфлікт. Тоді хлопець відрубав вчителю голову за жарти про Аллаха.
Влада Франції натомість почала заявляти про ісламізм і те, що йому не місце у Франції. На релігійні звинувачення відгукнулася Туреччина, президент якої Реджеп Ердоган заявив, що Еммануелю Макрону слід лікуватися від власної ненависті до мусульман.
Цього разу, схоже, напади теж мали релігійний характер. Втім Туреччина радить Франції не загострювати питання релігії і висловлює власні співчуття.