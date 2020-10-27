Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проти країни ведуть вже не лише інформаційну війну, а й терористичну. Схоже, так він відреагував на масові страйки, що зупинили Білорусь. Участь у них беруть люди, які незгодні з політикою Лукашенка та його відмовою виконувати умови ультиматуму Світлани Тихановської.

Про терористичну війну та загрози Лукашенко заговорив під час Всебілоруського народного зібрання. На дійство він запізнився, бо "довелося обговорювати важливі питання" щодо ситуації в країні. Слова Лукашенка цитує БЕЛТА.

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"Пам'ятаєте мою заяву, коли я сказав, що ми повинні працювати акуратно, не дивлячись на те, що гострий період, протестуни ці бовтаються вулицями… Зараз ми констатували факт, що та маса, яка залишилась (протестувальників на вулицях – 24 канал), радикалізувалася . Ми чітко бачимо організаторів і тих, хто втілює ці ідеї. Останні кілька днів свідчать про те, що за багатьма напрямками вони перейшли червону межу", – сказав самопроголошений президент.

Дії страйкарів Лукашенко прирівняв до дій "організованих злочинних груп з ознаками тероризму".

Ми починаємо стикатися з терористичними погрозами,

– наголосив він.

Лукашенко додав, що "влада чогось варта тоді, коли вміє захищати себе і свій народ".

Окрім того, у всіх білоруських бідах Лукашенко продовжив звинувачувати західних сусідів. Він зазначив, що ультиматуми в його бік звучали з Литви та Польщі.

"Через ці заклики з Польщі та Литви про ультиматуми і страйки нікого не треба вмовляти. Зараз такий момент, коли кожен повинен вибирати в своєму житті ту дорогу, по якій він буде рухатися. Нехай визначаються, де вони хочуть жити та як вони хочуть жити", – сказав Лукашенко.

Він також додав, що "організатори протестів" у Білорусі "за методичкою кольорових революцій" вже пройшли 7 – 8 етапів.

Залишилося зовсім небагато. Наступний етап – радикалізація. Вона відбувається. Проти нас розгорнули вже не інформаційну, а терористичну війну за окремими напрямами. Ми це повинні припинити,

– заявив Лукашенко.

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