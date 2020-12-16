Терористичний напад на редакцію Charlie Hebdo: фігурантам справи винесли вирок
У Парижі 7 січня 2015 року озброєні чоловіки увірвались в редакцію сатиричного видання Charlie Ebdo. Вони розстріляли 12 осіб. 16 грудня 2020 року двоє фігурантів справи отримали свій вирок за співучасть у теракті.
Двох співучасників теракту засудили до 30 років ув'язнення
Таким чином, визнані винними усі 14 звинувачених у теракті. Алі Резу Полата і Хайят Бумеддін засудили до 30 років позбавлення волі. Про це інформує BBC.
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Полата вважають ланкою комунікації між трьома безпосередніми нападниками, яких застрелила поліція. Сторона обвинувачення вимагала для нього довічного ув'язнення, адже він пробував втекти від правосуддя в ОАЕ, Сирію та Ліван.
Одна з фігуранток, ймовірно, переховується у Сирії
Інша обвинувачена Хайят Бумеддін – дружина одного з загиблих терористів Амеді Кулібалі. Над нею суд відбувався заочно, адже вона перебуває зараз у Сирії. За версією слідства, Бумеддін – жива, отож її таки судили.
Для решти причетних до жахливої стрілянини прокурори просять від 5 до 20 років за ґратами.
Хайят Бумеддін та її чоловік – терорист Амеді Кулібалі / Фото AFP
Що відомо про напад на Charlie Ebdo
- 7 січня 2015 року у редакцію видання увірвались чоловіки, озброєні автоматами.
- Двоє нападників – Саїд та Шаріф Куаші розстріляли присутніх, серед них були відомі у Франції карикатуристи.
- Загинули 12 людей, ще 4 – поранені
- До цього видання опублікувало у твіттері карикатури на одного з лідерів ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді.
- Наступного дня Амеді Кулібалі – приятель терористів убив поліцейську, а згодом захопив кошерний магазин. Він вбив одного відвідувача та 3 працівників.
- Під час рейдів терористів ліквідували силовики.
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