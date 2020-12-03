Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров втрапив у черговий скандал. Річ у тім, що одразу після його призначення фірма "Дейрінг Капітал", співвласником якої є тесть Татарова Олександр Павлушин, отримала від Київради землі на 21 мільйон гривень.

Земля була для забудови. Таку інформацію оприлюднили журналісти Bihus.info.

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Що відомо про цю землю

У документах мовиться про майже 1,5 гектари у Святошинському районі на вулиці Краснова, 33. "Дейрінг Капітал" отримала ділянку в оренду на 10 років для будівництва житлового комплексу.

Відповідний проєкт зареєстрували ще наприкінці липня. Варто відзначити, що це сталось за 2 тижні до призначення Олега Татарова в Офіс Президента. Водночас в порядок денний цей проєкт потрапив у вересні. Саме в цей час Татаров вже впевнено перебував на посаді заступника голови ОП.



Рішення про передачу ділянки компанії / Фото Bihus.info

Компанію "Дейрінг Капітал" зареєстрували лише у жовтні 2019 року. Саме через це варто вважати, що у фірми відсутній будь-який будівельний бекграунд.

Хто володіє компанією

Власниками фірми зазначають 3 людей:

тестя Татарова Олександра Павлушина;

Геннадія Пожаруна;

Людмилу Міщенко.

Зареєстрована "Дейрінг Капітал" на вулиці Антоновича, 131. Цікавим є те, що саме там нерухомістю володіє і сам Олег Татаров з дружиною Тетяною. Також Олександр Павлушин є власником двокімнатної квартири в житловому комплексі на вулиці Малевича, 89. Така квартира коштує приблизно 4 мільйони гривень.

Що відомо про Павлушина

Олександр Павлушин родом з Кіровоградської області. Там він зареєстрований як фізична особа-підприємець, яка займається маршрутними перевезеннями і має відповідну ліцензію.

На жаль, іншої інформації про бізнес Павлушина, зокрема пов'язаної із будівництвом, журналістам знайти не вдалося. Також немає інформації про статки Павлушина, за які можна було б купити нерухомість в Києві і розпочати будівельний бізнес.

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Розлучення Татарова з дружиною

В січні 2019 року Олег Татаров і його дружина Тетяна прийняли рішення розірвати шлюб. Справу розглядають у Деснянському райсуді, однак наразі невідомо, чи не є це розлучення фіктивним. Річ у тім, що це може бути вигідним для приховування чи збереження майна та активів родини.

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