Користувачі соцмереж поширюють відео з чоловіком, який заблокував проїзд автобуса у Запоріжжі. Річ у тім, що йому не вистачило місця в транспорті, оскільки в місті ввели ліміт для проїзду пасажирів через загрозу COVID-19.

"Лишнього пасажира" це настільки розлютило, що він вирішив влаштувати щось схоже на одиночний протест. Відеоролик з інцидентом поширюють у місцевих телеграм-каналах.

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Так, чоловік перекрив рух автобуса. Він став перед транспортним засобом і просто не давав йому їхати. Інцидент трапився біля автобуса №39.

Водночас чоловік встигав продовжити суперечку із водієм та іншими пасажирами. Як довго він протестував і чим закінчився протест, невідомо.

У Запоріжжі чоловік заблокував рух автобуса: відео

Зауважимо, що у мережі помітили схожість між протестом чоловіка та кадром із культової стрічки "Володар перснів". Перед автобусом розлючений чоловік стоїть так само рішуче, як маг Гендальф і всім своїм виглядом показує: автобус не проїде далі.