Під Офісом Президента збираються учасники акції "Ті, що терплять. Розмова з президентом про медичний канабіс". Відповідну акцію проводять організації вчених лікарів і медичних пацієнтів.

Водночас їх підтримують активісти "Конопляного Маршу Свободи" за реформи державної політики щодо наркотиків. Про це розповів співорганізатор акції Тарас Ратушний, передає кореспондент 24 каналу.

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Приводи акції щодо медичного канабісу

За словами співорганізатора, приводів у акції 2, зокрема одним із них є те, що восени 2019 року було повністю зупинено реалізацію державної стратегії щодо наркотиків. Це стосувалося позицій щодо наукових досліджень канабіноїдів як анальгетиків та інших лікарських засобів, а також доступу пацієнтів до ліків на основі канабісу, зазначив він.



Учасники акції "Ті, що терплять" / Фото 24 каналу

Другим приводом для акції є спроба Володимира Зеленського поставити питання про канабіс серед інших 5 на всенародному опитуванні під час місцевих виборів 25 жовтня,

– розповів Тарас Ратушний.

За його словами, пацієнтські організації стурбовані тим фактом, що протягом року у роз'ясненні відповідного питання нічого не відбувалось. Співорганізатор акції "Ті, що терплять" зазначив, що суспільство не обізнане у відповідному питанні.



Під ОП триває акція щодо медичного канабісу / Фото 24 каналу

Довідка. Марихуана частково легалізована у 30 країнах світу, ще в 14 – її використовують у медицині. В Україні медичний канабіс вважають небезпечним наркотиком і за його збут можна отримати до 12 років позбавлення волі. Зокрема, через заборону українські вчені не можуть проводити відповідні дослідження.

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