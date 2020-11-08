Упродовж дня 8 листопада на Донбасі не зафіксували жодного порушення режиму тиші. Водночас українській військові перебувають напоготові та продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Постраждалих серед українських воїнів немає. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Операції Об'єднаних сил.

Читайте також Україна впровадила близько 16% стандартів НАТО: що відділяє від вступу

Від початку поточної доби, 8 листопада, на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано,

– мовиться у повідомленні.

Ситуацію у зоні ООС повністю контролюють українські захисники. Вони готові оперативно та адекватно реагувати на будь-які провокації з боку російських бойовиків.

Окрім того, сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують розміновувати території Донбасу. За день 8 листопада рятувальники розмінували понад 2 гектари територій та передали на утилізацію понад 50 вибухонебезпечних предметів.

Зауважте! З 27 липня 2020 року на Донбасі діє режим тиші. Однак російські бойовики регулярно обстрілюють позиції українських військових. Детальніше читайте тут.

Що відбувається на Донбасі станом на 17:00 8 листопада: дивіться відео



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу