Тиха неділя: за день на Донбасі жодного разу не відкривали вогонь
Упродовж дня 8 листопада на Донбасі не зафіксували жодного порушення режиму тиші. Водночас українській військові перебувають напоготові та продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.
Постраждалих серед українських воїнів немає. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Операції Об'єднаних сил.
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Від початку поточної доби, 8 листопада, на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано,
– мовиться у повідомленні.
Ситуацію у зоні ООС повністю контролюють українські захисники. Вони готові оперативно та адекватно реагувати на будь-які провокації з боку російських бойовиків.
Окрім того, сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують розміновувати території Донбасу. За день 8 листопада рятувальники розмінували понад 2 гектари територій та передали на утилізацію понад 50 вибухонебезпечних предметів.
Що відбувається на Донбасі станом на 17:00 8 листопада: дивіться відео
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