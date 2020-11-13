Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська анонсувала новий вид протестів проти режиму Олександра Лукашенка. Через зловживання силовиків люди перейдуть на партизанську боротьбу.

Загальний страйк виконав своє завдання

На думку Тихановської, загальнонаціональний страйк в Білорусі виконав своє завдання. Проте через жорсткі дії силовиків та влади є необхідність в нових формах протестів. Про це опозиціонерка заявила польському агентству PAP.

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Гадаю, що люди вирішать перейти на скоріше партизанську форму, оскільки влада не знає меж у застосуванні сили,

– заявила Тихановська.

Хоча ідею всенародного страйку білоруси активно підтримали, проте ультиматум, який поставили мітингувальники, на позицію Лукашенка не вплинув.

Тихановська подякувала людям за сміливість

"Потрібен був стимул, тому що люди вже втомилися. Люди добре відреагували. Завжди можна бажати більшого, але ми вдячні всім тим, хто наважився продемонструвати своє громадянське ставлення" – сказала опозиціонерка.

Головне про останні події в Білорусі:

Ще з кінця серпня білоруси виходять на протести проти фальсифікацій на президентських виборах.

На масштабній акції 8 листопада до рук силовиків потрапили близько 1 тисячі мітингувальників.

Сколихнула громадськість і новина про загибель активіста Романа Бондаренка 12 листопада.

Чоловік зробив зауваження невідомим, що зрізали біло-червоні стрічки.

Люди в масках жорстоко побили Бондаренка.

Лікарям життя 31-річного Романа врятувати не вдалось.

Більше про жахливу загибель Романа Бондаренка можна дізнатись тут.