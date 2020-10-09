Світлана Тихановська запропонувала надати Олександру Лукашенку імунітет від переслідувань. Білоруська опозиціонерка погоджується на такий варіант для зміни влади в країні.

Тихановська заявила, що не може пробачити Лукашенку його злочину, але усвідомлює, що імунітет йому повинен стати частиною переговорів про передачу влади. Про це повідомляє DW.

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Якщо вирішенням проблеми стане те, що він виїде куди-небудь на море і проводитиме там час, то таке допустимо,

– зазначила Тихановська.

З такою заявою вона виступила під час свого візиту у Братиславу 8 жовтня.

До слова, у Братиславі Тихановська зустрілася з главою МЗС Словаччини Іваном Корчком, а також з представниками неурядових організацій, політологами та журналістами.