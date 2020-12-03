Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська офіційно заявила, що готова очолити Білорусь в перехідний період. Вона наголосила, що наразі режим в країні розвалюється, і вже скоро неминуче почнеться етап діалогу.

Відтак люди з системи Лукашенка опиняться в ситуації, коли їм буде вигідніше сісти за стіл перемовин, ніж воювати з власним народом. Про це Світлана Тихановська розповіла у відеозверненні.

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Політикиня зауважила, що її мета – об'єднати кращих експертів та демократичні сили, аби Білорусь підійшла до нових виборів з найменшими шоками.

"Я офіційно заявляю, що готова очолити країну в перехідний період. Беру на себе цю відповідальність, адже знаю, що я не одна", – висловилась лідерка білоруської опозиції.

Опозиція продовжує тиснути на режим, – Тихановська

Вона відзначила, що наразі в країні створено Координаційну раду і Кабінет представників за різними сферами. Кожен з них працює в інтересах Білорусі. Зокрема, опозиція вже розробила:

концепцію проведення нових виборів;

проєкт конституційної реформи, яка буде проведена після відходу Лукашенка;

програми економічної допомоги вразливим групам і підтримки малого та середнього бізнесу.

Ми продовжуємо тиснути на режим. Працюємо над тим, щоб полегшити та прискорити перехідний період, а також повернути владу народу,

– заявила Тихановська.

Зверніть увагу! Світлана Тихановська заявили, що не збирається висувати свою кандидатуру у разі нових президентських виборів у країні. Наразі вона лише бореться за їхнє призначення. Більше про ситуацію в Білорусі після проведення виборів – читайте за посиланням.

Дивіться відеозвернення Світлани Тихановської: