Тихановська заявила, що готова очолити Білорусь в перехідний період: відео
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська офіційно заявила, що готова очолити Білорусь в перехідний період. Вона наголосила, що наразі режим в країні розвалюється, і вже скоро неминуче почнеться етап діалогу.
Відтак люди з системи Лукашенка опиняться в ситуації, коли їм буде вигідніше сісти за стіл перемовин, ніж воювати з власним народом. Про це Світлана Тихановська розповіла у відеозверненні.
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Політикиня зауважила, що її мета – об'єднати кращих експертів та демократичні сили, аби Білорусь підійшла до нових виборів з найменшими шоками.
"Я офіційно заявляю, що готова очолити країну в перехідний період. Беру на себе цю відповідальність, адже знаю, що я не одна", – висловилась лідерка білоруської опозиції.
Опозиція продовжує тиснути на режим, – Тихановська
Вона відзначила, що наразі в країні створено Координаційну раду і Кабінет представників за різними сферами. Кожен з них працює в інтересах Білорусі. Зокрема, опозиція вже розробила:
- концепцію проведення нових виборів;
- проєкт конституційної реформи, яка буде проведена після відходу Лукашенка;
- програми економічної допомоги вразливим групам і підтримки малого та середнього бізнесу.
Ми продовжуємо тиснути на режим. Працюємо над тим, щоб полегшити та прискорити перехідний період, а також повернути владу народу,
– заявила Тихановська.
Дивіться відеозвернення Світлани Тихановської:
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