Головним досягненням протестів у Білорусі є те, що люди навчилися відстоювати свої права. Кожен марш протесту – це нагадування про те, що білоруси не здадуться.

Перемога білоруського народу – неминуча. Про це у своєму телеграм-каналі заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Зауважте Тихановська представила 6 сценаріїв для Білорусі: що вони передбачають Ми навчилися піклуватися одне про одного. Ми навчилися вимагати від держави виконувати свою роботу. Ми навчилися пишатися, що ми – білоруси,

– наголосила Тихановська. Що ще сказала Тихановська Білоруський народ протестує вже 5 місяців. За цей час акції стали постійною складовою життя. І так триватиме до перемоги.

Режим припинить своє існування. Однак дуже важливо не забувати про ціну цієї перемоги.

Кожен несе відповідальність за те, у якій Білорусі триватиме їхнє подальше життя.

Кожен тепер знає, що байдужість робить нас вразливими.

Головним джерелом влади у Білорусі є народ. І під час протестів люди нарешті домоглися того, щоб цей рядок у Конституції став правдою. Зверніть увагу! Чоловікові Світлани Тихановської – Сергію Тихановському – продовжили арешт до кінця лютого 2020 року. Детальніше про політичних в'язнів та протести у Білорусі читайте тут.