Тихановська назвала головну перемогу білоруських протестувальників
Головним досягненням протестів у Білорусі є те, що люди навчилися відстоювати свої права. Кожен марш протесту – це нагадування про те, що білоруси не здадуться.
Перемога білоруського народу – неминуча. Про це у своєму телеграм-каналі заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.
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Ми навчилися піклуватися одне про одного. Ми навчилися вимагати від держави виконувати свою роботу. Ми навчилися пишатися, що ми – білоруси,
– наголосила Тихановська.
Що ще сказала Тихановська
- Білоруський народ протестує вже 5 місяців. За цей час акції стали постійною складовою життя. І так триватиме до перемоги.
- Режим припинить своє існування. Однак дуже важливо не забувати про ціну цієї перемоги.
- Кожен несе відповідальність за те, у якій Білорусі триватиме їхнє подальше життя.
- Кожен тепер знає, що байдужість робить нас вразливими.
- Головним джерелом влади у Білорусі є народ. І під час протестів люди нарешті домоглися того, щоб цей рядок у Конституції став правдою.
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