Тихановська не висуватиме свою кандидатуру на ймовірних нових президентських виборах
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська не збирається висувати свою кандидатуру у разі нових президентських виборів у країні. Наразі вона лиш бореться за їх призначення.
Тобто, якщо Олександр Лукашенко виконає вимоги білоруських протестувальників і в країні відбудуться нові президентські вибори, серед кандидатів Тихановської не буде. Наразі її головна мета – скасування сфальсифікованих результатів голосування на виборах 9 серпня цього року і проведення нових чесних, вільних, прозорих виборів. Про це Тихановська розповіла в інтерв’ю "Радіо Свобода".
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Окрім того, Тихановська повідомила, що не є членом Координаційної ради білоруської опозиції. Наразі у складі цієї організації діють 5 тисяч осіб, і вона не має одного лідера. У ній є президія, кожен член якої є лідером.
"Координаційна рада дієздатна. Бо поки люди перебували в Білорусі, було створено багато робочих груп, які виконують різну роботу щодо координації дворових рухів, координації медиків і так далі. Люди об’єднуються. І, звісно, курується діяльність ради з-за кордону, на жаль. Але люди дуже хочуть повернутися в Білорусь. І роблять усе можливе, щоб це швидше відбулося. Ніхто не розпався, жодного розколу немає", – розповіла політикиня.
Наразі всі члени президії Координаційної ради або перебувають під вартою, або вимушені були залишити Білорусь.
Зауважимо, що в Білорусі та Росії Світлана Тихановська перебуває у розшуку.
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