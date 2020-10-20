Білоруські силовики мають 5 днів на те, щоб перейти на бік народу. Лідерка опозиції Світлана Тихановська закликала їх згадати присягу до 25 жовтня. Вона сказала, що правоохоронці не несуть відповідальності за злочини своїх колег.

Опозиціонерка вважає, що невдовзі білоруські силовики виконуватимуть накази нової, демократичної влади. Про це Тихановська заявила у своєму телеграм-каналі.

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Якщо ваш колега побив когось до смерті, це не ви повинні сісти у в'язницю,

– звернулася Тихановська до силовиків.

Чому силовики мають перейти на сторону народу

Тихановська вважає, що начальство білоруських правоохоронців захищає одну людину, а не народ. Вона закликала силовиків не виконувати злочинних наказів.

На думку опозиціонерки, режим Лукашенка помирає і хоче померти разом з усіма правоохоронцями.

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Що Тихановська обіцяє силовикам

Після перемоги опозиції в Білорусі не люструватимуть усіх силовиків.

Їхня робота знадобиться у новій країні.

Тихановська закликала силовиків робити публічні звернення з підтримкою народу і просити підтримки у фондах опозиції.

Народний ультиматум – це ваш шанс стати на бік білорусів. До Народного ультиматуму залишилось 5 днів,

– звернулась опозиціонерка до силовиків.