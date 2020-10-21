Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська пообіцяла низку гарантій протестувальникам, які долучаться до страйку 25 жовтня. Зокрема, усім, хто втратять роботу через репресії влади, політикиня гарантує підтримку від фонду BySol.

Тільки масовим страйком можна змінити Білорусь на краще. Про це повідомила пресслужба Тихановської.

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Що Тихановська пообіцяла народу

Опозиціонерка звернула увагу на те, що важко навіть підрахувати, скільки грошей з податків народу витратили на автозаки та зарплату ОМОНівців.

Я підтримаю кожного білоруса, який приєднається до загальнонаціонального страйку. Кожного – це означає, що відповідальність робочі розділять зі студентами, підприємцями, сусідами по району, водіями, вченими, пенсіонерами,

– наголосила Тихановська.

Лідерка опозиції також пообіцяла білорусам, що коли прийде до влади, ліквідує усі ті "бонуси", якими нагородила протестувальників чинна влада.

Тихановська також планує:

анулювати штрафи за несплату комунальних платіжок;

анулювати судимості і адміністративні штрафи;

поновити усіх звільнених на роботі.

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Як можна долучитися до страйку

Тихановська заявила, що кожен зможе долучитися до страйку по-своєму. Для когось найоптимальнішим рішенням буде відмовитися від державних послуг. Хтось не прийде на роботу або до школи. Хтось зніме свої гроші з банківських рахунків. Усе це вважатиметься протестом проти чинної влади.

Зверніть увагу! Тихановська поставила чинному самопроголошеному президентові Олександру Лукашенку ультиматум. Якщо чинна влада не виконає головні вимоги протестувальників, 25 жовтня розпочнеться національний страйк. Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можна прочитати тут.