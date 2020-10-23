Захоплююсь духом солідарності, – Тихановська зворушливо подякувала Україні за підтримку
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська подякувала українцям за солідарність з білоруським народом. Вона зауважила, що те ж відчуття незгоди, яке спричинило в Україні революцію, надихнуло до боротьби і Білорусь.
Боротьбу білорусів проти влади Олександра Лукашенка Тихановська порівняла з боротьбою українців. Про це політикиня заявила під час виступу на "Київському безпековому форумі", повідомляє 24 канал.
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Вона підкреслила, що білорусів надихнула готовність народу України "боротись за свою гідність, за національну свободу, за свої права і свою батьківщину".
Я захоплююсь духом солідарності, який можна почути від України й української нації щодо Білорусі. Дякую, наші дорогі браття і сестри, за підтримку наших мирних протестів,
– сказала Тихановська.
Вона зазначила, що Україні наразі бореться за свою територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, а Білорусь – за незалежну націю і свободу. Раніше Тихановська заявила, що планує візит в Україну після місцевих виборів, які відбудуться вже 25 жовтня.
Зауважимо, що напередодні лідерка білоруської опозиції дала розлоге інтерв'ю. У ньому вона розповіла про жахливі тортури активістів у Білорусі, оголошення себе у міждержавний розшук та основні причини, чому у країні почалися масові протести.
Головні тези з інтерв'ю Тихановської
- На ситуацію у країні вплинули втрата владою інтернету та нахабне ставлення до людей.
- Люди на початку епідемії побачили, що білоруси не означають нічого для влади.
- Те, що Тихановська потрапила у розшук в Росії та Білорусі її зовсім не хвилює.
- Оголошення у міждержавний розшук не дозволяє їй в'їхати до Білорусі та Росії. Проте решту країн для неї відкриті.
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