Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська подякувала українцям за солідарність з білоруським народом. Вона зауважила, що те ж відчуття незгоди, яке спричинило в Україні революцію, надихнуло до боротьби і Білорусь.

Боротьбу білорусів проти влади Олександра Лукашенка Тихановська порівняла з боротьбою українців. Про це політикиня заявила під час виступу на "Київському безпековому форумі", повідомляє 24 канал.

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Вона підкреслила, що білорусів надихнула готовність народу України "боротись за свою гідність, за національну свободу, за свої права і свою батьківщину".

Я захоплююсь духом солідарності, який можна почути від України й української нації щодо Білорусі. Дякую, наші дорогі браття і сестри, за підтримку наших мирних протестів,

– сказала Тихановська.

Вона зазначила, що Україні наразі бореться за свою територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, а Білорусь – за незалежну націю і свободу. Раніше Тихановська заявила, що планує візит в Україну після місцевих виборів, які відбудуться вже 25 жовтня.

Зауважимо, що напередодні лідерка білоруської опозиції дала розлоге інтерв'ю. У ньому вона розповіла про жахливі тортури активістів у Білорусі, оголошення себе у міждержавний розшук та основні причини, чому у країні почалися масові протести.

Головні тези з інтерв'ю Тихановської

На ситуацію у країні вплинули втрата владою інтернету та нахабне ставлення до людей.

Люди на початку епідемії побачили, що білоруси не означають нічого для влади.

Те, що Тихановська потрапила у розшук в Росії та Білорусі її зовсім не хвилює.

Оголошення у міждержавний розшук не дозволяє їй в'їхати до Білорусі та Росії. Проте решту країн для неї відкриті.

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