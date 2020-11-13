Протести у Білорусі не вщухають вже понад 3 місяці і стають дедалі кривавішими. Через це лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила "Народний трибунал" і амністію за захоплення Олександра Лукашенка і членів його терористичного угрупування.

Також опозиціонерка оголосила Лукашенка і його поплічників терористичною організацією. Про це Тихановська написала у своєму телеграм-каналі.

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Вона анонсувала процес "Народного звинувачення" за всіма зібраними матеріалами щодо злочинів режиму Лукашенка. Тихановська пояснила, що кожен білорус онлайн голосуватиме за звинувачення підозрюваних. Опозиціонерка додала, що вони не будуть виносити вироки до чесного суду, але ті, за яких проголосують білоруси, "першими будуть притягнуті до відповідальності".

Крім того, для силовиків запустять програму "Рапорт", яка конфіденційно дасть можливість надсилати відео чи інші докази злочинних наказів режиму. Кожен, хто це зробить, під гарантію Тихановської може розраховувати на амністію або пом'якшення кримінальної відповідальності.

Після цього процесу Тихановська запланувала на 20 грудня "наймасовіший марш" із заявою "Народного звинувачення".

Протести у Білорусі: останні події

Ще з 9 серпня білоруси виходять на протести проти фальсифікацій на президентських виборах. На масштабній акції 8 листопада до рук силовиків потрапили близько 1 тисячі мітингувальників.

11 листопада група чоловіків у цивільному напали та побили активіста Романа Бондаренка. Чоловік зробив зауваження невідомим, що зрізали біло-червоні стрічки. 12 листопада Бондаренко помер у лікарні.

У білоруському МВС заявили, що постраждалого побили нібито не силовики, а "небайдужі громадяни". Люди начебто проти символіки протестів, якою прикрашають двори.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська висловила співчуття рідним загиблого. Білоруси вийшли на акції протесту після загибелі активіста.