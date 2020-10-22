Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що мирними протестами білоруси вже досягли дуже багатьох маленьких перемог. Втім, перш за все люди відчули, що від них залежить майбутнє країни.

Про це політикиня розповіла в інтерв’ю проєкту "А поговорить?". Вона зауважила, що по всій Білорусі відбуваються процеси, які свідчать про майбутню перемогу демонстрантів.

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Якби ми не виходили на протести, думаєте, Лукашенко поїхав би в СІЗО (розмовляти з політв’язнями – 24 канал)? Ви думаєте, що був би розкол в ОМОНівців? А він є! Зміна у свідомості: ми несемо зміну, ми виходимо, наші голоси мають значення. Це дуже багато означає для людей,

– зауважила Тихановська.

Опозиціонерка додала, що білоруси почали більше спілкуватися та чути один одного. Вона назвала те, що відбувається в її країні "горизонтальною демократією".

"Люди знають, що є майбутнім нашої країни. Вони виходять за майбутню Білорусь. Повірте, зараз відбуваються такі процеси, яких може і не видно, але вони є. Неможливо одним процесом, за раз, скинути правління, яке вибудовувалось 26 років. Там така вертикаль, що жодної лишньої людини нема. І навіть там вже є розкол", – сказала вона.

Тихановська також розповіла про "партизанські методи" білорусів у боротьбі з режимом.

"Намалювати маленький біло-червоно-білий прапор, пов’язати стрічку – це вже крапля. Коли ти, приміром, не можеш виходити на демонстрації, бо у тебе діти, мама вдома старенька абощо, але якщо ти підеш і видрукуєш листівки, – це вже твій вклад. Це вже краще, аніж не робити нічого", – пояснила вона.

Тихановська також зауважила, що не бачить фіналу, при якому люди просто розійдуться та житимуть далі при диктатурі.

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