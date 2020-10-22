Світлана Тихановська вважає, що силовиків у Білорусі влада тримає на матеріальному гачку. Крім того, правоохоронці зомбовані, про що свідчить їхнє ставлення до протестувальників. Щодо заводів, то керівництво за самопроголошеного президента, натомість більшість робітників – проти.

Чому силовики на стороні Лукашенка

Лідерка білоруської опозиції в інтерв’ю "А поговорить?" розповіла, що думає про мотивацію силовиків та чиновників, які підтримують самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

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Тихановська заявила, що силовиків тримають рублем, а деякі з них наче зомбовані.

Мені розповідали, що це люди з таким поглядом ніби зовсім не розуміють, що вони роблять,

– зазначила опозиціонерка.

Вона наголосила, що нормальні люди такими звірствами, які правоохоронці вчиняють щодо протестувальників, не займалися б.

Тихановська думає, що саме матеріальна складова тримає силовиків. "Думаю, у них великі премії, зарплати. Їх тримають на матеріальному гачку", – додала вона. Опозиціонерка лише так пояснює наполегливість силовиків, з якою вони б’ють білорусів.

Про підтримку самопроголошеного президента заводами

Також Тихановська наголосила, що погоджується, що керівництво заводів у Білорусі – на стороні Лукашенка. Однак більшість робітників – проти.

"Хтось може про це говорити відкрито, інші – ні. У кожного свої причини", – уточнила вона. Та відзначила, що люди, які виходять на протести набагато вільніші, ніж ті, хто сидить в адміністраціях та уряді.