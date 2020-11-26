Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що новий уряд має переглянути та анулювати домовленості Мінська та Москви. Мовиться передусім про документи, які підписував самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

Тихановська про домовленості режиму Лукашенка з Кремлем

Як пояснила політикиня, Лукашенко втратив підтримку білоруського народу. Тому те, про що він домовлявся, вже не має політичного сенсу. Про це повідомляє пресслужба Тихановської.

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Отже, всі його угоди та домовленості новий уряд перегляне та скасує,

– наголосила колишня суперниця Лукашенка на виборах.

Тихановська додала, що вона з командою завжди виступала та виступає за дружні та партнерські взаємини з Кремлем.

"Але незалежність і суверенітет не може бути предметом торгу", – заявила вона.

До речі Тихановська пообіцяла амністію силовикам за захоплення Лукашенка

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