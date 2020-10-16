Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська розповіла, що її чоловік Сергій Тихановський дізнався її номер телефону, щоб подзвонити з СІЗО. Для неї дзвінок був великою несподіванкою, адже не чула голос чоловіка опозиціонерка вже 4 місяці.

Тихановська в інтерв'ю виданню "Єврорадіо" сказала, що її попередили, що до неї подзвонить чоловік. Сама Тихановська просто не могла повірити у це.

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"Мені насправді подзвонили, щоб попередити, але це був не Лукашенко. Це були мої знайомі, яким Сергій зателефонував і попросив дізнатися мій номер телефону", – сказала опозиціонерка.

Сиділа, чекала, коли він мені зателефонує. Дуже несподівано,

– запевнила Тихановська.

Сергій Тихановський не мав нового номеру телефону своєї дружини, адже після переїзду у Литву вона його змінила.

Довідка. Світлану Тихановську після проведення президентських виборів 9 серпня у Білорусі під тиском змусили виїхати до Литви. Річ у тім, що саме її білоруси називали справжнім переможцем на виборах. Сама Тихановська пояснила, що пішла на це, аби бути зі своїми дітьми.

Розмова тривала 12 хвилин

За словами Тихановської, вона розуміла, що не зможе обговорити з чоловіком все, що цікавить, адже було дуже мало часу. Розмова тривала 12 хвилин. Також вона відчувала, що Тихановський був не сам.

По людині завжди відчуваєш, що він не сам. І він відразу попередив, що можемо спілкуватися тільки про сім'ю та дітей. Але я йому говорила більше, адже біля мене наглядачів не було. Він говорив вкрай мало – більше слухав,

– зауважила Тихановська.

Опозиціонерка додала, що чоловік не критикував її за певні дії. "Я знаю його ставлення до подій. Він знає, куди я їздила і з ким зустрічалася. У нас були більш важливі речі, про що можна було поговорити за цю коротку телефонну розмову", – сказала Тихановська. Вона наголосила, що чоловік навпаки завжди її підтримує і хвалить.

Розмова Тихановської з чоловіком: дивіться у відео