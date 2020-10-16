"Попередив, щоб говорили лише про сім'ю": Тихановська розповіла деталі розмови з чоловіком
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська розповіла, що її чоловік Сергій Тихановський дізнався її номер телефону, щоб подзвонити з СІЗО. Для неї дзвінок був великою несподіванкою, адже не чула голос чоловіка опозиціонерка вже 4 місяці.
Тихановська в інтерв'ю виданню "Єврорадіо" сказала, що її попередили, що до неї подзвонить чоловік. Сама Тихановська просто не могла повірити у це.
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"Мені насправді подзвонили, щоб попередити, але це був не Лукашенко. Це були мої знайомі, яким Сергій зателефонував і попросив дізнатися мій номер телефону", – сказала опозиціонерка.
Сиділа, чекала, коли він мені зателефонує. Дуже несподівано,
– запевнила Тихановська.
Сергій Тихановський не мав нового номеру телефону своєї дружини, адже після переїзду у Литву вона його змінила.
Розмова тривала 12 хвилин
За словами Тихановської, вона розуміла, що не зможе обговорити з чоловіком все, що цікавить, адже було дуже мало часу. Розмова тривала 12 хвилин. Також вона відчувала, що Тихановський був не сам.
По людині завжди відчуваєш, що він не сам. І він відразу попередив, що можемо спілкуватися тільки про сім'ю та дітей. Але я йому говорила більше, адже біля мене наглядачів не було. Він говорив вкрай мало – більше слухав,
– зауважила Тихановська.
Опозиціонерка додала, що чоловік не критикував її за певні дії. "Я знаю його ставлення до подій. Він знає, куди я їздила і з ким зустрічалася. У нас були більш важливі речі, про що можна було поговорити за цю коротку телефонну розмову", – сказала Тихановська. Вона наголосила, що чоловік навпаки завжди її підтримує і хвалить.
Розмова Тихановської з чоловіком: дивіться у відео