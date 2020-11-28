Світлана Тихановська очікує на підтримку новообраного президента США Джо Байдена. Зокрема, лідерка білоруської опозиції висловила сподівання, що демократ підтримає її прагнення усунути від влади Олександра Лукашенка.

Найважливішим способом тиску на самопроголошеного президента Лукашенка є економічні санкції. Про це Тихановська заявила Newsweek.

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Упевнена, що Джо Байден виконає свої обіцянки, що стосуються його ставлення до Білорусі і цьому режиму. Ми знаємо, що він виступає за демократію і буде підтримувати білоруський народ,

– сказала Тихановська.

За її словами, Лукашенко отримує фінансову допомогу з-за кордону: "у нього є гроші на спецпідрозділи, на насильство, вбивство та тортури".

Тихановська зауважила, що Європейський Союз також має потужну позицію щодо ситуації у Білорусі. Однак через те, що у нього входить багато країн, все відбувається занадто повільно.

"Якщо США здійснять тиск на режим, я впевнена, що Європа буде активнішою", – підкреслила лідерка білоруської опозиції.

Зверніть увагу! Раніше Тихановська заявила, що Байден запросив її на свою інавгурацію 20 січня 2021 року. Однак згодом у штабі політикині повідомили, що офіційного запрошення ще не було.

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