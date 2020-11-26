Світлана Тихановська планує відвідати Україну вже найближчим часом. Наразі політикиня обговорює майбутній візит з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Зустріч матиме дружній характер. Про це лідера білоруської опозиції Тихановська заявила в інтерв'ю "Радіо Свободі".

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На жаль, дата візиту в Україну поки що не затверджено, але сподіваюся, що найближчим часом. Не можу сказати точніше, погоджуємо. Але умов нам не висувають, це дружня зустріч,

– наголосила Тихановська.

Кулеба раніше заявив, що готовий вести переговори з білоруською опозицією. Однак спершу лідери білоруських протестів мають пояснити, якою буде політика Білорусі щодо України у випадку їхнього приходу до влади.

Тихановська зауважила, що усі домовленості самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка будуть анульовані. Зокрема, з Кремлем.

Лідерка білоруської опозиції наголосила, що її команда завжди виступала і виступає за дружні та партнерські взаємини з Кремлем. Однак незалежність і суверенітет не може бути предметом торгу.

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