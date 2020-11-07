Тихановська відреагувала на перемогу Байдена
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська привітала майбутнього президента США Джозефа Байдена. За її словами, американський народ проголосував за зміни.
Тихановська переконана, що під керівництвом нового лідера народ США буде процвітати, а білорусько-американські відносини – поліпшуватися. Про це повідомляє телеграм-канал НЕХТА Live.
На часі Вибори президента США: Байден здобув остаточну перемогу
"Це була справжня гонка ідей, програм і команд – на відміну від Білорусі, де голоси на виборах просто вкрали, в США враховується голос кожного виборця", – зазначила вона.
Я вірю, що новообраний президент США скоро зустрінеться з чесно обраним президентом нової вільної Білорусі,
– зазначила Тихановська.
За її інформацією багато білорусів, які проживають зараз у США, голосували за Джо Байдена. І вона вважає, що це заслужена перемога
Реакція Лукашенка
На вибори в США раніше відреагував й Олександр Лукашенко. Він назвав це "ганьбищем та знущанням з демократії". Самопроголошений президент переконаний, що треба провести повторне голосування.
Президентські вибори у США: коротко про головне
- Джозеф Байден здобув остаточну перемогу і стане 46 президентом Сполучених Штатів Америки.
- За даними CNN, демократ отримав 273 голоси. Перемогу йому принесла Пенсільванія, яка віддала Байдену 20 голосів. Водночас The Associated Press повідомляє про 284 голоси на користь Байдена. За їхніми даними, він отримав перемогу і в Аризоні.
- Республіканець Дональд Трамп продовжує наполягати на власній перемозі і звинувачує демократів у фальсифікації голосів.
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