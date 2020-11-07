Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська привітала майбутнього президента США Джозефа Байдена. За її словами, американський народ проголосував за зміни.

Тихановська переконана, що під керівництвом нового лідера народ США буде процвітати, а білорусько-американські відносини – поліпшуватися. Про це повідомляє телеграм-канал НЕХТА Live.

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"Це була справжня гонка ідей, програм і команд – на відміну від Білорусі, де голоси на виборах просто вкрали, в США враховується голос кожного виборця", – зазначила вона.

Я вірю, що новообраний президент США скоро зустрінеться з чесно обраним президентом нової вільної Білорусі,

– зазначила Тихановська.

За її інформацією багато білорусів, які проживають зараз у США, голосували за Джо Байдена. І вона вважає, що це заслужена перемога

Реакція Лукашенка

На вибори в США раніше відреагував й Олександр Лукашенко. Він назвав це "ганьбищем та знущанням з демократії". Самопроголошений президент переконаний, що треба провести повторне голосування.

Як відреагували світові лідери на перемогу Джозефа Байдена – читайте в матеріалі 24 каналу.

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