Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що Євросоюз замість реальних кроків, лише "висловлює занепокоєність" щодо ситуації в державі. Вона вважає, що європейські політики діють обережно і оглядаються на Росію.

Насправді ЄС нічого не може зробити з тим, що у Білорусі відбувається масове порушення прав людини. Про це Тихановська заявила в інтерв'ю виданню The New Yorker.

До речі Тихановська заявила про бажання приїхати в Україну

Заява Тихановської

Білоруська опозиціонерка заявила, що для них дуже боляче бачити толерантну поведінку ЄС щодо Кремля.

Я бачу, що хоча вони (Євросоюз – 24 канал) й висловлювали свою стурбованість, свою солідарність, насправді вони нічого не можуть зробити… Ми намагаємося апелювати до їх совісті, кажучи: "Ви проголошуєте верховенство прав людини, бачите, що відбувається у сусідній країні, і все, що ви робите – це висловлюєте занепокоєння. Як таке можливо? ",

– сказала вона.

Тихановська наголосила, що білоруська опозиція вже кілька місяців намагається домогтися серйозних економічних санкцій проти режиму Лукашенка. Однак це дуже складне завдання і рухається занадто повільно.

Протести в Білорусі тривають