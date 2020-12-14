Тихановська звинуватила ЄС у занадто повільній реакції щодо подій в Білорусі
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що Євросоюз замість реальних кроків, лише "висловлює занепокоєність" щодо ситуації в державі. Вона вважає, що європейські політики діють обережно і оглядаються на Росію.
Насправді ЄС нічого не може зробити з тим, що у Білорусі відбувається масове порушення прав людини. Про це Тихановська заявила в інтерв'ю виданню The New Yorker.
До речі Тихановська заявила про бажання приїхати в Україну
Заява Тихановської
Білоруська опозиціонерка заявила, що для них дуже боляче бачити толерантну поведінку ЄС щодо Кремля.
Я бачу, що хоча вони (Євросоюз – 24 канал) й висловлювали свою стурбованість, свою солідарність, насправді вони нічого не можуть зробити… Ми намагаємося апелювати до їх совісті, кажучи: "Ви проголошуєте верховенство прав людини, бачите, що відбувається у сусідній країні, і все, що ви робите – це висловлюєте занепокоєння. Як таке можливо? ",
– сказала вона.
Тихановська наголосила, що білоруська опозиція вже кілька місяців намагається домогтися серйозних економічних санкцій проти режиму Лукашенка. Однак це дуже складне завдання і рухається занадто повільно.
Протести в Білорусі тривають
- Масові протести в Білорусі розпочалися 9 серпня 2020 року після оголошення результатів президентських виборів, на яких нібито перемогу здобув Олександр Лукашенко.
- Білоруси і світова спільнота не визнають результатів виборів та вважають їх сфальсифікованими.
- Незважаючи на жорстоку поведінку з боку силовиків та масові затримання, білоруси знову і знову виходять на вулиці.
- Багато з них постраждало внаслідок сутичок з поліцією. Щонайменше 6 людей загинули.
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