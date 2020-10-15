Тихановська закликала педагогів не пускати до студентів невідомих у балаклавах
Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала працівників освіти не допускати насилля. Вона також закликала не пускати до студентів "невідомих людей в балаклавах".
Відеозвернення Світлана Тихановська опублікувала у своєму телеграмі. На її думку, працівники ВНЗ і студенти мають публічно заявити, що будь-яке насильство є неприпустимим.
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Що Тихановська сказала студентам
Для багатьох із вас ці президентські вибори були першими в житті – і я рада, що голоси молоді нарешті були почуті. Вам ніхто не повинен диктувати, як поводитися, про що мріяти та до чого прагнути – це ваша країна, ви просто зараз будуєте її для себе і свого майбутнього,
– сказала опозиціонерка.
Тихановська додала, що студенти є справжньою силою, з якою треба рахуватися усім. І їх протест це підтвердив.
Що Тихановська сказала педагогам
- Вона нагадала викладачам, що вони працюють не заради зарплат і не заради режиму.
- Опозиціонерка закликала працівників ВНЗ підтримати своїх студентів.
- За словами Тихановської, педагоги мають жорстко заявити, що застосовувати насилля проти студентів неприпустимо.
- Вона закликала не пускати до студентів "невідомих людей в балаклавах".
- При цьому Тихановська пообіцяла фінансову, організаційну і юридичну допомогу тим педагогам, які підтримають своїх студентів.
Зараз ми всі складаємо найвідповідальніший іспит в нашому житті, і шансу на перездачу вже немає. Але об'єднавшись, ми витримаємо всі випробування,
– підсумувала вона.
- Самопроголошений чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко 11 жовтня несподівано приїхав у СІЗО, де утримують ув'язнених опозиціонерів. Лукашенко говорив з політиками кілька годин прямо у будівлі СІЗО. Незабаром двох опозиціонерів випустили на свободу.
- У Білорусі заявили, що Україна втручається у внутрішні справи країни.
- У Європейському Союзі готують економічні санкції проти Лукашенка.