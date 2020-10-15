Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала працівників освіти не допускати насилля. Вона також закликала не пускати до студентів "невідомих людей в балаклавах".

Відеозвернення Світлана Тихановська опублікувала у своєму телеграмі. На її думку, працівники ВНЗ і студенти мають публічно заявити, що будь-яке насильство є неприпустимим.

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Що Тихановська сказала студентам

Для багатьох із вас ці президентські вибори були першими в житті – і я рада, що голоси молоді нарешті були почуті. Вам ніхто не повинен диктувати, як поводитися, про що мріяти та до чого прагнути – це ваша країна, ви просто зараз будуєте її для себе і свого майбутнього,

– сказала опозиціонерка.

Тихановська додала, що студенти є справжньою силою, з якою треба рахуватися усім. І їх протест це підтвердив.

Що Тихановська сказала педагогам

Вона нагадала викладачам, що вони працюють не заради зарплат і не заради режиму.

Опозиціонерка закликала працівників ВНЗ підтримати своїх студентів.

За словами Тихановської, педагоги мають жорстко заявити, що застосовувати насилля проти студентів неприпустимо.

Вона закликала не пускати до студентів "невідомих людей в балаклавах" .

. При цьому Тихановська пообіцяла фінансову, організаційну і юридичну допомогу тим педагогам, які підтримають своїх студентів.

Зараз ми всі складаємо найвідповідальніший іспит в нашому житті, і шансу на перездачу вже немає. Але об'єднавшись, ми витримаємо всі випробування,

– підсумувала вона.

Довідка. В Білорусі вже кілька місяців не стихають протести. Люди не визнають результати виборів, після яких Олександр Лукашенко, який безперервно очолює країну з 1994 року, знову заявив про свою перемогу. Останні новини про ситуацію в Білорусі: