Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що керуватиме Білоруссю поки триватиме перехідний період. Для цього вже є сформована команда і розроблені відповідні документи.

Мінімальний термін, який потрібен для проведення нових виборів у Білорусі – 45 днів. Однак все може затягнутися. Про це мовиться в інтерв'ю Тихановської, її старшого політрадника Олександра Добровольського та радника з міжнародних питань Франака Вячорки виданню TUT.by.

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Про що сказала Тихановська

Білоруська опозиціонерка вкотре наголосила на необхідності проведення нових виборів.

Вже з'явилася команда і розроблені документи, які дають можливість це зробити усвідомлено, ми вирішили записати таку заяву. Але і так було очевидно, що я вже не кину це все, поки всіх політв'язнів не випустять,

– сказала вона.

Команда розробила пакет документів

За словами Вячорки, опозиціонери розробили пакет документів, які найближчим часом стануть доступні для загалу.

Перший документ – пропозиції щодо проведення нових виборів.

– пропозиції щодо проведення нових виборів. Другий – програма економічної допомоги на транзитний період. Що потрібно аби врятувати найбільш незахищені соціальні групи.

– програма економічної допомоги на транзитний період. Що потрібно аби врятувати найбільш незахищені соціальні групи. Третій – сценарії розвитку подій. Щоб люди розуміли, що є кілька варіантів, не все буде ідеально і потрібно бути готовими до різних сценаріїв.

– сценарії розвитку подій. Щоб люди розуміли, що є кілька варіантів, не все буде ідеально і потрібно бути готовими до різних сценаріїв. Четвертий – пропозиції щодо конституційної реформи. У проєкті Конституції, розробленій на підставі Конституції 1994 року, пропонують замінити розділи, які стосуються повноважень державної влади та взаємодії між гілками.

До переговорів потрібно залучити ОБСЄ

Добровольський підкреслив, що у ролі третьої сторони за столом переговорів команда Тихановської бачить ОБСЄ.

Лише Євросоюз або лише Росія не зовсім підходять – у кожного є свої інтереси. А ОБСЄ – організація, яка об'єднує і Росію, і ЄС, і США, і Канаду. Це кращий медіатор. Але можуть бути й інші варіанти. Наприклад, в Україні медіатором виступила "нормандська четвірка". Ми готові розглядати різні варіанти, але ми розуміємо, що без третьої сторони буде значно важче,

– наголосив він.

Протести в Білорусі тривають

Незважаючи на насилля з боку силовиків, 6 грудня білоруси провели традиційний "Марш волі" у Мінську та інших містах. Зранку в різних районах Мінська люди бачили колони військової техніки, яку силовики ховали у спальних районах. Не працював метрополітен, зокрема, були закриті станції "Жовтнева", "Купалівська" і "Неміга".

Як тільки розпочався Марш, протестувальників відразу почали масово затримувати. За даними активістів, лише у Мінську затримали 300 людей.

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