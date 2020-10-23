У лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської прокоментували інформацію про те, що жінка нібито отримала від самопроголошеного чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка 15 тисяч доларів для еміграції з країни.

Що кажуть у Тихановської

Наразі цю інформацію не можуть ні спростувати, ні підтвердити. Про це заявила прессекретарка Тихановської Анна Красуліна, повідомляє телеграм-канал TUT.by.

До речі Її хотіли спалити: Лукашенко розповів, як "врятував" Тихановську від смерті і дав гроші

Я там не була, я не в курсі. Світлана як і раніше не розповідає деталей. Я не можу це ні підтвердити, ні спростувати,

– зазначила Красуліна. Проте Тихановська запевняє, що "повністю все розповість одного разу, а не шматками". За словами Красуліної, Тихановська розповідатиме тоді, коли буде вільна від тиску.

У чому справа

Раніше Лукашенко заявляв, що нібито врятував Тихановську. Політик запевняв, що опозиціонерку хотіли спалити, а він допоміг їй виїхати за кордон і дав 15 тисяч доларів на проживання.

Крім того, за словами Лукашенка, жінка плакала та отримала гроші, однак її швидко взяли під контроль спецслужби Литви.

Зверніть увагу! Білоруські протести через вибори, на яких нібито переміг Лукашенко, тривають вже понад 2 місяці. Після початку мітингів Тихановська під тиском виїхала до Литви, де перебуває дотепер. Детальніше про перебіг подій у Білорусі читайте тут.