Не в курсі: у Тихановської прокоментували заяву Лукашенка, що він дав їй гроші для еміграції
У лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської прокоментували інформацію про те, що жінка нібито отримала від самопроголошеного чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка 15 тисяч доларів для еміграції з країни.
Що кажуть у Тихановської
Наразі цю інформацію не можуть ні спростувати, ні підтвердити. Про це заявила прессекретарка Тихановської Анна Красуліна, повідомляє телеграм-канал TUT.by.
До речі Її хотіли спалити: Лукашенко розповів, як "врятував" Тихановську від смерті і дав гроші
Я там не була, я не в курсі. Світлана як і раніше не розповідає деталей. Я не можу це ні підтвердити, ні спростувати,
– зазначила Красуліна.
Проте Тихановська запевняє, що "повністю все розповість одного разу, а не шматками". За словами Красуліної, Тихановська розповідатиме тоді, коли буде вільна від тиску.
У чому справа
Раніше Лукашенко заявляв, що нібито врятував Тихановську. Політик запевняв, що опозиціонерку хотіли спалити, а він допоміг їй виїхати за кордон і дав 15 тисяч доларів на проживання.
Крім того, за словами Лукашенка, жінка плакала та отримала гроші, однак її швидко взяли під контроль спецслужби Литви.