Лідерів білоруської опозиції Світлану Тихановську, Марію Колесникову та Вероніку Цепкало висунули на Нобелівську премію миру 2021.

Тихановську, Колесникову та Цепкало висунули на Нобелівську премію миру: що відомо

Відповідну заяву подав депутат норвезького парламенту від Християнської народної партії Гейр Тускедал. Про це пише тутешнє видання Vårt Land.

Важливо 13 днів: Тихановська оголосила ультиматум Лукашенку та його режиму

За словами політика, білоруська опозиція відзначається фантастичною мужністю.

Вони організовують мирні демонстрації, попри те, що влада все частіше вдається до насильства проти них,

– зауважив Тускедал.

На його переконання, лідери білоруського протестного руху заслужили Нобелівську премію за те, що

"боролися за чесні вибори",

були "натхненниками мирних демонстрацій проти нелегітимного режиму в Білорусі".

Він висловив надію, що висунення Тихановської, Колесникової та Цепкало на Нобелівську премію миру "приверне ще більше уваги:

до мирної опозиційної боротьби проти останнього диктатора Європи",

до тих, хто бореться за "вільну та демократичну Білорусь".

Нобелівська премія для білоруських політиків: що відомо

Раніше колишній очільник Євроради Дональд Туск запропонував висунути Світлану та Сергія Тихановських на Нобелівську премію миру.

Я вважаю, що це буде сильним сигналом, якщо ЄС номінує Світлану Тихановську та її чоловіка Сергія, який все ще перебуває у в'язниці, на Нобелівську премію миру,

– наголошував Туск.

На його думку, ця номінація буде способом віддати шану всім жителям Білорусі, які взяли участь у найбільш мирному русі протесту за багато років.

“I believe it will be a strong signal if the EU nominates Svetlana Tikhanovskaya and her husband Sergei, who is still in prison, for the Nobel Peace Prize, to pay tribute to all Belarusians engaged in this most peaceful movement in years”. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) September 9, 2020

На Нобелівську премію миру начебто висували і самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Зокрема таку новину розповсюдив білоруський державний телеканал ОНТ. Щоправда, першоджерело такої інформації – сатирична інформаційна агенція "Панорама". Тобто, це фейк.

У матеріалі мовилося про те, що заявку до Нобелівського комітету направила член президентської ради з розвитку науки, доцент БДПУ імені Максима Танка, кандидат соціологічних наук Галина Коваленко. Вона начебто відзначила високі заслуги президента перед державою. Зокрема, те, що він "не допустив анархії, іноземної інтервенції та громадянської війни".

Цікаво, що Нобелівський комітет начебто заявку Коваленко прийняв. Однак така особа взагалі не працює у БДПУ.

Як потрапити до переліку Нобелівських лауреатів: коротко

Нобелівський комітет приймає всі кандидатури, подані йому до 31 січня особами, які мають на те повноваження відповідно до статуту Нобелівського фонду.

Гейр Тоскедал потрапляє в цю категорію як член Стортингу (так називається норвезький парламент).

Щороку Нобелівський комітет отримує сотні пропозицій.

Імена запропонованих кандидатів тримають у секреті протягом п'ятдесяти років, але особи, які висувають кандидатів, мають право публічно розкрити свій вибір.

До теми Нобелівську премію миру отримала Світова продовольча програма: що відомо

Де зараз перебувають Тихановська, Колесникова та Цепкало

Світлана Тихановська брала участь у минулих президентських виборах. Однак через загрозу власній безпеці та безпеці сім’ї змушеною була виїхати до Литви. Водночас у Росії та Білорусі її оголосили в розшук.

Марія Колесникова – представниця опозиціонера Віктора Бабарико. Після того, як останнього не допустили до виборів, вона об’єдналася разом із Тихановською. Зараз Колесникова перебуває в СІЗО. За ґрати вона потрапила після того, як її силою намагалися вивезти з Білорусі. Але на кордоні з Україною вона порвала паспорт.

Вероніка Цепкало – дружина ще одного опозиціонера Віктора Цепкало. Його також не допустили до виборів. Після цього Вероніка разом із Колесниковою та Тихановською утворили об’єднану опозицію. Вона виїхала з Білорусі ще до виборів: спершу – до Москви, потім – до Києва. У Києві також перебуває і Віктор Цепкало.

Зверніть увагу Відважні жінки: Тихановську, Колесникову і Цепкало номінували на премію Сахарова

Головне про останні події в Білорусі

Тут ще увечері 9 серпня розпочалися масштабні мітинги. Люди почали виходити на вулиці, аби висловити протест проти фальсифікацій на президентських виборах. Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим не погоджуються.

Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим не погоджуються. ОМОН від самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. До них застосовували насилля і після затримання . В хід силовики пускали кийки, гумові кулі, світлошумові гранати. У деяких випадках застосовували навіть бойові патрони.

У Білорусі офіційно підтвердили загибель п'ятьох осіб під час акцій протестів, але правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців – більше.

З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк. .

. 23 вересня Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію. Після цього протести спалахнули з новою силою.

Більше про перебіг протестів у Білорусі читайте за посиланям.