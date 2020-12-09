У суспільстві є масова хвороблива думка, що авторитарний режим, який мілітаризує суспільство та перенасичує його людьми в погонах, може забезпечити ефективність врядування.

Якщо не в економіці, то хоча б в обороні. Та якщо не в обороні, то хоча б тоді у сфері правопорядку.

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Мілітаризація анексованого Криму

Як часто кажуть колишні сивочолі партноменклатурники та їх нинішні ґаджетизовані онуки у демократичних парламентських фракціях чи в міністерських кріслах – "зато порядок был".

Насправді, звісно, вони брешуть. Рівень бардаку в усіх таких суспільствах зашкалює.

Від корупційних пірамід на золотих зубах у нацистських концтаборах до розкрадання п'ятиста рублів в день на кожній бродячій собаці Севастополя.

Й до речі про Севастополь. Про місто, де наразі, крім собак, мало хто не носить жодні погони. Та саме це місто у 2019 році зайняло перше місце "серед регіонів РФ" по зростанню рівня загальнокримінальної злочинності. Це звісно можна спробувати списати на організоване РФ перенаселення. Але так само у 2019 році Севастополь зайняв одне з останніх місць "серед регіонів РФ" по відносному рівню розкриваності злочинів. І цей рівень надалі знижується.

Це я кажу спираючись на "офіційні відомості", а що там у реальності – здогадуйтесь самі.

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У Криму показники приблизно такі ж самі. Отже, російські карателі у погонах вправно вміють вбивати трирічних дітей та сивочолих бабусь при затриманні. Вміють вивернути домівку під час політичного обшуку. Але абсолютно нездатні знайти побутового вбивцю, кишенькового злодія чи ґвалтівника.

Джерело: Facebook