На березі моря у Затоці Одеської області 23 листопада знайшли тіло 53-річної жінки. Загибла працювала вчителької російської мови в місцевій школі.

Довгий час жінка боролася з невиліковною хворобою. Про це повідомили у фейсбуці знайомі загиблої.

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Нічого в душі, крім болю і безсилля перед твоєю хворобою... Царства тобі небесного, Ірочка. Хвороба виявилася сильнішою за тебе. Пробач за те, що не змогли тобі допомогти,

– написала Ірина Чернега.

Що повідомили правоохоронці

Загибла була жителькою одного з сіл району. Жінка роздяглася, акуратно склала свої речі і зайшла у воду. Смерть настала внаслідок утоплення та переохолодження.

Слідчі відкрили провадження з позначкою "самогубство".



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