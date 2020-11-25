Тіло викинуло на берег: на Одещині вчителька вчинила самогубство – фото
На березі моря у Затоці Одеської області 23 листопада знайшли тіло 53-річної жінки. Загибла працювала вчителької російської мови в місцевій школі.
Довгий час жінка боролася з невиліковною хворобою. Про це повідомили у фейсбуці знайомі загиблої.
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Нічого в душі, крім болю і безсилля перед твоєю хворобою... Царства тобі небесного, Ірочка. Хвороба виявилася сильнішою за тебе. Пробач за те, що не змогли тобі допомогти,
– написала Ірина Чернега.
Що повідомили правоохоронці
Загибла була жителькою одного з сіл району. Жінка роздяглася, акуратно склала свої речі і зайшла у воду. Смерть настала внаслідок утоплення та переохолодження.
Слідчі відкрили провадження з позначкою "самогубство".
На Одещині вчителька вчинила самогубство через хворобу / Facebook
На що треба звертати увагу, якщо є ризик скоєння самогубства
- Перше – це натяки або думки про нанесення собі шкоди. Слова про втрату сенсу життя, безцільність.
- Якщо людина дуже тривожна, під тиском надмірного стресу, або сильна виснажена. Якщо ви спостерігаєте у знайомого чи близького втрату поваги до себе та переживання, пов'язані із приниженням.
- Якщо має місце відчуття безнадійності, безпорадності, безвиході – тобто, людина не бачить варіантів та способів вирішення проблеми.
- Гнів, жага до помсти теж можуть бути такими ознаками.
- До цього переліку фахівці також відносять безрозсудну або дуже ризиковану поведінку та різкі зміни настрою.
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