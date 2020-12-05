Американський журнал Time назвав 2020 рік найгіршим в історії. Звичайно, людству і раніше доводилося переживати темні часи, однак ніхто із жителів сьогодення ще не опинявся у такому епіцентрі халеп.

Якби 2020 рік був фільмом, глядачі, вочевидь, захотіли б виключити його вже через хвилин 20. Про це заявила кінокритикиня Стефані Захарек, повідомляє Time.

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Що стало головною загрозою для людства

Цей рік не був захопливим трилером про Апокаліпсис. Просто одного дня повсякденне життя стало зброєю проти людей.

Ніхто з нас не мав страховки проти стихійних лих, які продемонстрували, наскільки сильно люди зрадили природу. Ніхто не знав, як вберегтися від вірусу, і він забрав життя приблизно 1,5 мільйона людей по цілому світу.

TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC — TIME (@TIME) December 5, 2020

Головною загрозою для людства цьогоріч була безпорадність. Вона дестабілізувала і без цього складне становище фактично кожного жителя Землі. Люди зрозуміли, що магія не спрацює, і вірус нікуди не зникне.

Американці не звикли тонути у безнадії. Вони знають, що можна перемогти будь-яку кризу. Однак загрози такого масштабу не доводилося переживати від часів Другої світової війни.

Одного дня люди застрягли вдома. Вони ніби опинилися по той бік оглядового майданчика. Єдиною альтернативою стало життя у соціальних мережах. Відчуття несправедливості буквально викручувало руки та паралізувало. Невидимий ворог прагнув розділити людей. І, на жаль, йому це вдалося.

Чому голод став небезпекою навіть для заможних країн

У березні великі міста США фактично зупинилися. Люди, які могли працювати віддалено, робили це. Однак не всі американці отримали шанс працювали дистанційно. Вони втратили роботу і вже не могли платити за оренду житла або виплачувати іпотеку. Ті, кому пощастило найменше, не мали змоги прогодувати власну сім'ю.

Голод став головною темою 2020 року. Він кинув виклик навіть заможним країнам.

Водночас батьки по цілому світу не здавалися. Вони продовжували дбати про своїх дітей та навчали їх вдома.

Виживання людства опинилося у руках представників окремих професій. І вони нас не підвели. Продавці одягали захисні маски та викладали продукти на торгові прилавки. Медичні працівники у спеціальних костюмах виходили на чергування. Захисні маски залишали відмітини на їхніх обличчях, а до кінця змін очі від утоми наливалися свинцем.

Іноді ми не могли стримати сліз, коли медики розказували про нову реальність, до якої усім потрібно пристосуватися.

Все почалося у березні. Люди ніби опинилися ув'язненими у снігових кулях. Ми дивилися на світ і відчували себе страшенно самотніми. Здавалося, світ – руйнується.

Хоча, щиро кажучи, руйнуватися він почав ще задовго до COVID-19. Місяцями люди не могли приборкати пожежі в Австралії, а згодом спалахнули ліси на американському Заході. Дивлячись на світлини з місця подій, здавалося, що Апокаліпсис вже розпочався.

У 2020 році людство втратило багато видатних особистостей. Зокрема, Рут Бейдер Ґінзбурґ, Кобі Браянта, Чедвіка Боузмана та інших.

Однак люди не здалися і вистояли. В Америці не завжди може бути сонячно. Іноді нам доводиться переживати найтемнішу годину перед світанком.